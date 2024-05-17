MEB paylaştı! 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Başvuru Duyurusu Yayımlandı

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Başvuru Duyurusu Yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

📣 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Başvuru Duyurusu Yayımlandı



Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.



👉🏻 https://t.co/treBgNsj8Z pic.twitter.com/HBPi6K3e1G — Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) May 17, 2024