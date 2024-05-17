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MEB paylaştı! 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Başvuru Duyurusu Yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular duyurusunu yayımladı.

17.05.2024 - 18:29 |
MEB paylaştı! 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Başvuru Duyurusu Yayımlandı

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Başvuru Duyurusu Yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

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