MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde görev yapan bir askerin silah kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, Silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Onb. Recep KABALA şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.