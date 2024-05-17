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Hırsızlık yapmak için Samsuna gittiler! Suç makineleri yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık yapmak için Samsun’a gelen Z.K. ve F.G.isimli kadınları yakalanıp gözaltına aldıklarını açıkladı. Hırsızların, 152’şer suç kaydı bulunan şüphelilerin Sivas ve Yozgat’ta farklı tarihlerde yaklaşık 300 bin liralık hırsızlık yaptığı belirtildi.

17.05.2024 - 17:40 | | DHA
Hırsızlık yapmak için Samsuna gittiler! Suç makineleri yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale’den kente hırsızlık yapmak için geldiği tespit edilen Z.K. ve F.G. isimli kadınları yakalanıp gözaltına aldıklarını açıkladı. 

SUÇ MAKİNELERİ YAKALANDI

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi’nde evleri gözetlerken yakaladı. Hırsızlık yapmak için hazırlık yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

152’şer suç kaydı bulunan 2 şüphelinin Sivas ve Yozgat’ta farklı tarihlerde yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çaldığı ifade edildi.

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