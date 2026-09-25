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Çilek bahçesinde kaçak kazıya suçüstü!

25.09.2026 - 01:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Melek FIRAT/ AYDIN, (DHA)

Çilek bahçesinde kaçak kazıya suçüstü!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, çilek bahçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

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Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İsabeyli Mahallesi’nde çilek bahçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, saat 16.30 sıralarında baskın yapan jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Gözaltına alınan F.A. (55), E.B. (71), S.A.İ. (61), A.İ. (53), D.A. (22) ve E.K. (58) isimli şüpheliler karakola götürülürken, kazı malzemelerine de jandarma tarafından el konuldu.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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