Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKeban Baraj Gölü’nde 30 kiloluk dev yakalandı
HaberlerGündem Haberleri Keban Baraj Gölü’nde 30 kiloluk dev yakalandı

Keban Baraj Gölü’nde 30 kiloluk dev yakalandı

25.09.2026 - 00:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ELAZIĞ (İHA)

Keban Baraj Gölü’nde 30 kiloluk dev yakalandı

Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nde yaklaşık 30 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Baraj gölünde amatör olarak balık avlayan bir balıkçının oltasına büyük bir turna balığı takıldı. Balığın ağırlığı ve mücadelesi karşısında zor anlar yaşayan balıkçı, dev turnayı güçlükle kıyıya çekmeyi başardı.

İLGİLİ HABER

Köpeğe çarpan araç refüje çıktı 2 kişi yaralandı
Köpeğe çarpan araç refüje çıktı 2 kişi yaralandı

Yaklaşık 30 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen dev turna balığının kıyıya çıkarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, balıkçının büyük balığı kıyıya çekmek için verdiği mücadele dikkat çekti.

İLGİLİ HABER

Yüksekova'ya İran ve Irak'tan Alzheimer tedavisi için geliyorlar
Yüksekova'ya İran ve Irak'tan Alzheimer tedavisi için geliyorlar

Keban Baraj Gölü’nde yakalanan dev turna, bölgedeki balıkçılar arasında da büyük ilgi gördü.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

KPSS Ön Lisans Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
#Gündem

KPSS Ön Lisans Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Keban Baraj Gölü’nde 30 kiloluk dev yakalandı
#Gündem

Keban Baraj Gölü’nde 30 kiloluk dev yakalandı

Köpeğe çarpan araç refüje çıktı 2 kişi yaralandı
#Gündem

Köpeğe çarpan araç refüje çıktı 2 kişi yaralandı