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Köpeğe çarpan araç refüje çıktı 2 kişi yaralandı

25.09.2026 - 00:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ELAZIĞ (İHA)

Köpeğe çarpan araç refüje çıktı 2 kişi yaralandı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde köpeğe çarpan araç refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezindeki cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra refüje çıktı. Ardından otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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