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KPSS Ön Lisans Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

25.09.2026 - 00:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

KPSS Ön Lisans Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 4 Ekim'de yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavı’na katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

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ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "4 Ekim tarihinde uygulanacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavı’na katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini 24 Eylül tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 4 Ekim tarihinde uygulanacak KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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