Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMahallede 'firari koyun' seferberliği
HaberlerGündem Haberleri Mahallede 'firari koyun' seferberliği

Mahallede 'firari koyun' seferberliği

25.09.2026 - 01:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Mahallede 'firari koyun' seferberliği

Çorum'da kapıyı kırıp ağıldan sürü halinde kaçan koyunlar, sahibinin yakınlarıyla birlikte yaptığı aramanın ardından boş arazide bulundu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, Ulukavak Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçükbaş hayvan yetiştiricisi Doğuhan Kaya, ağıla geldiğinde koyunlarının yerinde olmadığını fark etti.

İLGİLİ HABER

Çilek bahçesinde kaçak kazıya suçüstü!
Çilek bahçesinde kaçak kazıya suçüstü!

Kaya, hayvanlarını bulabilmek için yakınlarından destek istedi. Kaya ve yakınları, mahallede arama çalışması başlattı. Sokak sokak sürdürülen aramalar sonucunda koyunlar, boş bir arazide toplu halde bulundu. Bulunan koyunlar daha sonra yeniden ağıla götürüldü.

İLGİLİ HABER

KPSS Ön Lisans Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS Ön Lisans Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Yaşananları anlatan Kaya, "Koyunlar firar etmiş, kapıyı kırmışlar. Allah razı olsun eşten dosttan. Onlar da bizi aradılar, hemen gittik koyunlarımızı bulduk. Şimdi tekrar ağılımıza götürüyoruz. Buradan kalbi temiz, yüreği temiz insanların hepsinin işi gücü rast gelsin. Allah razı olsun. Malımız helalmiş ki Allah tekrar kapımıza nasip etti" dedi.

İLGİLİ HABER

Keban Baraj Gölü’nde 30 kiloluk dev yakalandı
Keban Baraj Gölü’nde 30 kiloluk dev yakalandı

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Mahallede 'firari koyun' seferberliği
#Gündem

Mahallede 'firari koyun' seferberliği

Çilek bahçesinde kaçak kazıya suçüstü!
#Gündem

Çilek bahçesinde kaçak kazıya suçüstü!

KPSS Ön Lisans Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
#Gündem

KPSS Ön Lisans Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı