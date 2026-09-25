Mahallede 'firari koyun' seferberliği

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Olay, Ulukavak Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçükbaş hayvan yetiştiricisi Doğuhan Kaya, ağıla geldiğinde koyunlarının yerinde olmadığını fark etti.

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Kaya, hayvanlarını bulabilmek için yakınlarından destek istedi. Kaya ve yakınları, mahallede arama çalışması başlattı. Sokak sokak sürdürülen aramalar sonucunda koyunlar, boş bir arazide toplu halde bulundu. Bulunan koyunlar daha sonra yeniden ağıla götürüldü.

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Yaşananları anlatan Kaya, "Koyunlar firar etmiş, kapıyı kırmışlar. Allah razı olsun eşten dosttan. Onlar da bizi aradılar, hemen gittik koyunlarımızı bulduk. Şimdi tekrar ağılımıza götürüyoruz. Buradan kalbi temiz, yüreği temiz insanların hepsinin işi gücü rast gelsin. Allah razı olsun. Malımız helalmiş ki Allah tekrar kapımıza nasip etti" dedi.