Amasya’nın altın değerindeki ürünü hasat ediliyor! Bu yıl çiftçinin yüzü gülecek

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Amasya misket elmasının kendine has özellikleri ve aromasıyla diğer çeşitlerden ayrıldığını dile getiren Bakan, "Elma Amasya'da kültürel bir değer, coğrafi işaretli bir ürünümüz. Ne kadar miktar olduğunun ötesinde bir şey bu. Amasya, elma ile anılan şehirlerimizden bir tanesi. Bahçedeki fidandan elmaya, elmadan da endüstriye dönüşüyor. Şehrimizdeki diğer gelişmelerle birlikte elma noktasında da verilen çalışmaların her birisi şehir için çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.