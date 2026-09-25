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Amasya’nın altın değerindeki ürünü hasat ediliyor! Bu yıl çiftçinin yüzü gülecek

25.09.2026 - 07:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Amasya’nın coğrafi işaret tescilli misket elmasında hasat başladı. Kent genelinde 2 bin 220 dekarda üretimi yapılan misket elmasından bu yıl 6 bin 462 ton rekolte beklenirken, diğer çeşitlerle birlikte toplam elma üretiminin 35 bin tona ulaşması öngörülüyor.

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1Amasya’nın altın değerindeki ürünü hasat ediliyor! Bu yıl çiftçinin yüzü gülecek

Amasya'da, coğrafi işaret tescilli misket elmasının hasadına başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde bu yıl 2 bin 220 dekar alanda üretimi yapılan coğrafi işaretli misket elmasından 6 bin 462 ton rekolte elde edilmesi öngörülüyor. Diğer elma çeşitleriyle birlikte Amasya genelindeki toplam elma üretiminin ise 35 bin tona ulaşması bekleniyor. Amasya Valisi Önder Bakan, hasadın başlaması dolayısıyla Suluova ilçesine bağlu Kurnaz köyünde bir elma bahçesinde düzenlenen törende, misket elmasının kentle özdeşleşmiş bir değer olduğunu söyledi.

2Amasya’nın altın değerindeki ürünü hasat ediliyor! Bu yıl çiftçinin yüzü gülecek

Amasya misket elmasının kendine has özellikleri ve aromasıyla diğer çeşitlerden ayrıldığını dile getiren Bakan, "Elma Amasya'da kültürel bir değer, coğrafi işaretli bir ürünümüz. Ne kadar miktar olduğunun ötesinde bir şey bu. Amasya, elma ile anılan şehirlerimizden bir tanesi. Bahçedeki fidandan elmaya, elmadan da endüstriye dönüşüyor. Şehrimizdeki diğer gelişmelerle birlikte elma noktasında da verilen çalışmaların her birisi şehir için çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

3Amasya’nın altın değerindeki ürünü hasat ediliyor! Bu yıl çiftçinin yüzü gülecek

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez de kentte bulunan tarihi mozaiklerdeki elma tasvirlerine dikkati çekerek, "2 bin yıl önce işlenmiş mozaikteki elma ile bugün daldaki elma birebir aynı. Belki de bu yıl 2 bininci hasadını, 'Bismillah' deyip başlatmış oluyoruz. Amasya elmasının genetiği ve kalitesi binlerce yıldır korunuyor." dedi.

4Amasya’nın altın değerindeki ürünü hasat ediliyor! Bu yıl çiftçinin yüzü gülecek

Üretici Neslihan Yapar ise iki yılda bir ürün aldıkları misket elmasının sabır ve emek gerektirdiğini vurgulayarak, "İki yılda bir verdiğinden dolayı büyük emek vererek bu elmayı meydana getiriyoruz. Eşimle büyük zahmetle yetiştirip renk almasını, büyümesini ve bu hale gelmesi sağlıyoruz. Elmamız kolonya, elma çayı, pekmez ve sirke olarak birçok üründe kullanılmakta." diye konuştu. Programa, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Amasya Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Arslan, AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ile üreticiler katıldı.

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