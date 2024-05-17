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Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3 peş peşe 3 testi başarıyla tamamladı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 38.39. ve 40. test uçuşlarını başarıyla tamamladı.

17.05.2024 - 18:41 |
Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3 peş peşe 3 testi başarıyla tamamladı

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı başarılı testlerini sürdürüyor. BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Sertifikasyon ve Performans Testleri" diyerek 14 - 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen 38.39. ve 40. test uçuşlarını paylaştı.

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Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3 peş peşe 3 testi başarıyla tamamladı

Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3 peş peşe 3 testi başarıyla tamamladı