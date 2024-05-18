GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Türk televizyon sunucusu Erkan Yolaç için taziye mesajı paylaştı.

18.05.2024 - 01:11 | | Kadircan GÜLER/ ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum" dedi. (DHA)

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
Bakan Fatih Kacır: Türkiye'ye yatırımlar hızlanacak

Bakan Fatih Kacır: Türkiye'ye yatırımlar hızlanacak