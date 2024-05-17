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Zeytinburnu'nda pompalı tüfekle dehşeti yaşattı! Rastgele ateş edip sosyal medyada paylaştı

Zeytinburnu'nda evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele ateş edip bu anları sosyal medya hesabında paylaşan şüpheli yakalandı.

17.05.2024 - 18:13 | | Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL, (DHA)
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Olay, 15 Mayıs Çarşamba günü akşam saatlerinde Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Hüseyin B. isimli bir kişi eline aldığı pompalı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş açtı.

Zeytinburnunda pompalı tüfekle dehşeti yaşattı Rastgele ateş edip sosyal medyada paylaştı

Art arda tetiğe basan şüpheli yanında bulunan bir kişiye bu anları kaydettirdikten sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

Şikayet üzerine harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda Hüseyin B.'yi kısa sürede yakaladı.

Zeytinburnunda pompalı tüfekle dehşeti yaşattı Rastgele ateş edip sosyal medyada paylaştı

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zeytinburnunda pompalı tüfekle dehşeti yaşattı Rastgele ateş edip sosyal medyada paylaştı

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Zeytinburnu'nda pompalı tüfekle dehşeti yaşattı! Rastgele ateş edip sosyal medyada paylaştı

Zeytinburnu'nda pompalı tüfekle dehşeti yaşattı! Rastgele ateş edip sosyal medyada paylaştı