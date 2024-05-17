Estetikte yeni dönem! Dolgu uygulamalarıyla gençlik hayalleri gerçek oluyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal,"Dolgu uygulamaları, medikal estetik alanında en çok kullanılan yöntemlerden biridir ve burada dolgu maddesi olarak en çok hyalüronik asit kullanılır. Cildimiz yaşlandıkça kollajen ve elastin dokunun yanı sıra, hyalüronik asit miktarında azalmalar yaşanıyor. Dolgu uygulamalarında ise azalan hyalüronik asit, küçük iğneler yardımıyla cilt altındaki problemli yerlere enjekte ediliyor. Jel kıvamındaki hyalüronik asit, cildin su tutma kapasitesini artırarak yoğunluk sağlıyor" diye konuştu.

DOLGU UYGULAMALARI İLE GENÇLİĞE DÖNÜŞ HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Dolgu uygulamaları ile yüzdeki ince ve derin kırışıklıkların doldurularak giderilebildiğini söyleyen Dr. Ulusal, “Dolgu tekniği ile dudak kontürü dolgunlaştırılabiliyor. Yanaklar, çene, göz çevresi ve şakaklara hacim verilebiliyor. Akne ya da diğer nedenlerle oluşan derin izler ortadan kaldırılabiliyor. Böylece zamana meydan okuyanlar, yaşlarından çok daha genç ve hayal ettikleri gibi görünebiliyor. Bu yöntem en çok kaş arası, dudak üstü ve nazolabial bölgelerde kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

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HÜCRELERE SU ÇEKİLİYOR

Dr. Ulusal, “Zamanla bireylerin yüzlerinde mutsuz ve yorgun bir ifade oluşabiliyor, bu da yaşlı bir görünüme yol açabiliyor. Nazolabial dolgu ise bu çizgilerin ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor. Buradaki hücrelerin içine su çekip dokuların çok daha dolgun ve canlı bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Birkaç seans şeklinde uygulanan işlemde dolgu iyice yedirilerek yapılıyor. Uygulamanın ardından, kişiler normal hayatlarına kaldıkları yerden devam edebiliyor" dedi.

“BURUN VE DUDAK DOLGUSUNUN AVANTAJLARI AMELİYATLARDAN ÇOK DAHA FAZLA"

Kadınların yüz hatlarına yakıştırmadıkları dudak yapılarının, estetik yöntemlerle doldurulabildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Ulusal, dudak ve burun dolgusu hakkında şu bilgileri paylaştı: “Bu yöntem, dudaklara hacim kazandırmak ve estetik yapısını iyileştirmek için uygulanan ağrısız ve kısa sürede tamamlanan dolgu işlemidir. 10 ila 15 dakika kadar kısa bir sürede gerçekleştirilen dudak dolgusu, günümüzde enjekte edilebilir dermal dolgu yöntemi olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor.

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Bu yöntemle dudak şekli ve yapısını, ses çıkışını iyileştirmek mümkün. Dudak dolgusunun etkisi genellikle 6 ay ila 1 yıl arasında sürerken, dudak hacmini korumak için işlemin yeniden yapılması gerekiyor. Ancak, dudak dolgusunun avantajları, bu tekrarların zorluğunu faydaya çeviriyor, dudak hacmi üzerinde kontrol sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"AMELİYATLA DÜZELTİLEBİLECEK"

Dr. Ulusal, “Burun dolgusu işlemi ya da ameliyatsız burun dolgusu estetiği çözümleri, rinoplasti ameliyatına kıyasla çok daha uygun ve düşük fiyatlı bir işlemdir. Ameliyatla düzeltilebilecek, fakat ameliyattan daha fazla soruna da çözüm bulan burun dolgusu işlemi, çeşitli tekniklerle uygulandığında da oldukça güzel sonuçlar veriyor. Yaşa ya da sigara kullanımına bağlı bozukluklar, güneş ve yer çekiminin sonucu olan sarkmalar, ciltte zamanla kollajen azalması ve kırışıklıkların oluşması sonucu uygulanabiliyor.

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Öte yandan burnun kişinin yüz hatlarıyla ile uyumlu olmaması halinde, ideal bir burun olmasını sağlayan burun estetiği ile oldukça başarılı uygulamalar yapılıyor" dedi.

Burun ve dudak dolgusunun nasıl uygulandığına dair de bilgi veren Dr. Ulusal, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Her iki işlemde de önce, hasta ile sohbet ederek istek ve ihtiyaçları dinliyoruz. Burun dolgusunda fotoğraf üzerinde uygulama yapılacak alanı belirliyor ve ardından burun bölgesini 20 ila 30 dakikada uyuşturuyoruz. Enjeksiyon sonrası, son şekillendirmeleri yaparak burnun doğal ve güzel bir şekle kavuşmasını sağlıyoruz. Dudak dolgusu ise kişilerin beklentilerine göre daha çok farklılık gösterebiliyor. Ancak, dolgu maddesinin dudak ve ağıza enjekte edilmesiyle 10 ila 15 dakika kadar kısa bir sürede gerçekleştirilebiliyor" şeklinde konuştu.