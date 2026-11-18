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Muz üreticiliği yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Osman Çavuşoğlu da muzun tropikal iklim bitkisi olduğunu ve buna göre üretim yaptıklarını söyledi. Muz üretiminde gece-gündüz, yaz-kış sıcaklıkları farkının çok olmaması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "16-33 santigrat derece arasında sıcaklık ve yüzde 60-80 arasında nem isteyen bir bitkidir. Bunun yanında organik maddece zengin geçirgen bir toprak yapısını seven bir üründür. Antalya buna elverişli bir iklime sahip." dedi. Çavuşoğlu, yerli muz ile ithal muzu yiyenlerin arasındaki farkı çok rahat fark edebildiğini kaydetti.