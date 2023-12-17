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Mağaza açılışında indirimli ürün izdihamı!

Bursa’da bir elektronik mağazasının açılışında vatandaşlar indirimli ürünlere koştu. Oluşan izdiham ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

17.12.2023 - 12:41 | | İHA
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Merkez, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bulunan bir Alışveriş Merkez’inde açılış yapan bir elektronik mağazası kampanyalı ürünlerin tanıtımından sonra müşteri izdihamıyla karşılaştı.

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Kampanyalı ürünlerin almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar kasa önünde yığılınca, çalışanlar da zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, kimi vatandaşlar kalabalıktan dolayı fenalık geçirdi.

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Mağaza açılışında indirimli ürün izdihamı!

Mağaza açılışında indirimli ürün izdihamı!