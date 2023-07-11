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Kötü koku kahreden gerçeği ortaya çıktı

Karabük'te kötü kokuların geldiği eve giren polis ekipleri yalnız yaşayan yaşlı kadını cansız yerde yatarken buldu.

11.07.2023 - 22:15 | | İHA
Kötü koku kahreden gerçeği ortaya çıktı

Olay, Yeşil Mahalle Özdemir Caddesinde meydana geldi. 6 katlı apartmanın son katında yalnız yaşayan Döndü Erdoğan’ın (85) evinden kötü koku gelince komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla açılan kapıdan eve girdi. Ekipler yaşlı kadını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Erdoğan'dan 4 gündür haber alınamadığı öğrenilirken, yaşlı kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

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