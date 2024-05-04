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Gündem Antalya'daki teleferik kazasında ihmaller zinciri: Bakımları sadece kağıt üstünde yapılmış
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Antalya'daki teleferik kazasında ihmaller zinciri: Bakımları sadece kağıt üstünde yapılmış

Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin bilirkişi raporuna ulaşıldı. Raporda ihmaller zinciri gözler önüne serilirken kaza öncesi çevredekilerin teleferikte kıvılcım gördüğünü Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANET A.Ş'deki görevli tesis amirine söylediği, buna rağmen teleferiğin durdurulmadığı, sadece yavaşlatıldığı ifade edildi. Ayrıca kazadan günler öncesinde bakım yapıldığı belirtilmesine rağmen 5 numaralı direkteki cıvataların hiçbirinin sıkı olmadığı da bilirkişi raporuna yansıdı.

• 04 Mayıs 2024 - 16:05 • Son Güncelleme:
• 04 Mayıs 2024 - 16:05 • Son Güncelleme:
1 Antalyadaki teleferik kazasında ihmaller zinciri: Bakımları sadece kağıt üstünde yapılmış

Hürriyette yer alan habere göre, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin bilirkişi raporu, savcılığa gönderildi.

Yıllık periyodik bakımları yapan Anadolu Teleferik A.Ş'nin, Danimarka devleti Akreditasyon Kurumu'na akredite kuruluşların yayımlandığı sayfada bulunmadığı tespit edildi.

2 BAKIM YAPAN VE DENETLEYEN FİRMA AYNI KİŞİYE AİT

BAKIM YAPAN VE DENETLEYEN FİRMA AYNI KİŞİYE AİT

Teleferiklerin yıllık bakımlarını yapan şirketin, yönetmelik gereği üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği saptandı. Ayrıca teleferiğin bakımlarını yapan firma ile denetimlerini gerçekleştiren firmanın aynı kişiye ait olduğu da ortaya çıktı.

Raporda, bakım, onarım ve teknik hizmetlerden sorumlu Mega Tower A.Ş. çalışanlarının ustalık ve mesleki yeterlilik sertifikaları olmamasına rağmen çalışmalarına izin verildiği belirtildi.

3 MAKARA VE LASTİK DEĞİŞİMİ GİBİ İŞLEMLER KAĞIT ÜZERİNDE YAPILMIŞ

MAKARA VE LASTİK DEĞİŞİMİ GİBİ İŞLEMLER KAĞIT ÜZERİNDE YAPILMIŞ

Kazanın gerçekleştiği 5 numaralı direkte makara ve lastik değişimi gibi işlemlerin kağıt üzerinde yapıldığı fakat savcılığa gönderilen bilirkişi raporunda somut bulgular doğrultusunda ekipmanın güvenli çalışmasının sürekliliğinin sağlanmadığı yazıldı.

4 CIVATALAR SIKILMAMIŞ

CIVATALAR SIKILMAMIŞ

Ayrıca kazadan günler öncesinde bakım yapıldığı belirtilmesine rağmen 5 numaralı direkteki cıvataların hiçbirinin sıkı olmadığı da bilirkişi raporuna yansıdı.

5 Antalyadaki teleferik kazasında ihmaller zinciri: Bakımları sadece kağıt üstünde yapılmış

Tüm bunların yanı sıra kaza öncesi çevredekilerin teleferikte kıvılcım gördüğünü Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANET A.Ş'deki görevli tesis amirine söylediği, buna rağmen teleferiğin durdurulmadığı, sadece yavaşlatıldığı da ifade edildi.

6 Antalyadaki teleferik kazasında ihmaller zinciri: Bakımları sadece kağıt üstünde yapılmış

Soruşturmayı yürüten savcının iddianameyi hazırlayarak mahkemeye sunması bekleniyor.