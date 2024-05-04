Antalya'daki teleferik kazasında ihmaller zinciri: Bakımları sadece kağıt üstünde yapılmış
Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin bilirkişi raporuna ulaşıldı. Raporda ihmaller zinciri gözler önüne serilirken kaza öncesi çevredekilerin teleferikte kıvılcım gördüğünü Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANET A.Ş'deki görevli tesis amirine söylediği, buna rağmen teleferiğin durdurulmadığı, sadece yavaşlatıldığı ifade edildi. Ayrıca kazadan günler öncesinde bakım yapıldığı belirtilmesine rağmen 5 numaralı direkteki cıvataların hiçbirinin sıkı olmadığı da bilirkişi raporuna yansıdı.
• 04 Mayıs 2024 - 16:05 • Son Güncelleme:
• 04 Mayıs 2024 - 16:05 • Son Güncelleme: