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1 Mayıs Saraçhane arbedesinde yeni gelişme

1 Mayıs’ta Şaraçhane’den Taksim meydanına yürümek isteyen gruba engel olan polis ekiplerine saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

04.05.2024 - 13:16 |
1 Mayıs Saraçhane arbedesinde yeni gelişme

İstanbul’da, 1 Mayıs’ta Şaraçhane’den Taksim meydanına yürümek isteyen gruba engel olan polis ekiplerine saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, Saraçhane’de toplanıp Taksim meydanına yürümek isteyen kalabalığa polis izin vermedi. Kalabalık içerisindeki bir grup polise taş ve sopalarla saldırdı. Polise saldırdığı tespit edilen 247 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 182 kişi serbest kalırken 65 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.

 

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