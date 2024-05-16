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Komisyoncu düşük fiyat verdi! Sinirlenip kamyonetteki malları çöpe attı

Antalya'da bir çiftçi, kamyonetin kasasına yüklediği patlıcanları komisyoncular düşük fiyat verince çöpe attı. Komisyoncuların ürünün fiyatını düşürmek için bahaneler uydurduğunu ifade eden çiftçi, "Para mı ediyor. Mal kırmızıymış" dedi.

16.05.2024 - 17:49 | | DHA
Komisyoncu düşük fiyat verdi! Sinirlenip kamyonetteki malları çöpe attı

Antalya'da bir çiftçi, para etmediği gerekçesiyle bir kamyonet dolusu patlıcanı çöpe döktü. O anlar, çiftçinin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

"ÇÖPE DÖKÜYORUZ, HAYVANLAR YESİN"

Komisyoncuların halde patlıcana 2-3 TL fiyat teklif ettiğini öne süren çiftçinin, "Para mı ediyor. Mal kırmızıymış" dedi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde çiftçi patlıcanları çöpe dökerken, bir yandan da şunları söyledi:

Komisyoncu düşük fiyat verdi Sinirlenip kamyonetteki malları çöpe attı

"Çiftçi zor durumda ağlıyor, mal satılmıyor. Beğenmiyorlar, almamak için sırf 2 TL'ye, 3 TL'ye düşsün diye… Pazarda çöp patlıcan 20 TL'ye. Ama şu malı halde alan yok, 3 TL'ye istiyorlar. Şu anda biz de çöpe döküyoruz hayvanlar yesin diye" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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