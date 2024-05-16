Komisyoncu düşük fiyat verdi! Sinirlenip kamyonetteki malları çöpe attı

Antalya'da bir çiftçi, para etmediği gerekçesiyle bir kamyonet dolusu patlıcanı çöpe döktü. O anlar, çiftçinin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

"ÇÖPE DÖKÜYORUZ, HAYVANLAR YESİN"

Komisyoncuların halde patlıcana 2-3 TL fiyat teklif ettiğini öne süren çiftçinin, "Para mı ediyor. Mal kırmızıymış" dedi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde çiftçi patlıcanları çöpe dökerken, bir yandan da şunları söyledi:

"Çiftçi zor durumda ağlıyor, mal satılmıyor. Beğenmiyorlar, almamak için sırf 2 TL'ye, 3 TL'ye düşsün diye… Pazarda çöp patlıcan 20 TL'ye. Ama şu malı halde alan yok, 3 TL'ye istiyorlar. Şu anda biz de çöpe döküyoruz hayvanlar yesin diye" ifadelerini kullandı.