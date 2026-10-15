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Erzincan-Erzurum yolunda heyelan! Yol ulaşıma kapandı, sürücülere kritik uyarı

15.10.2026 - 17:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım durdu. Yola sürüklenen çamur, kaya ve toprak birikintilerini temizlemek için ekipler çalışma başlatırken, güzergâhın 2-3 saat içinde yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

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1Erzincan-Erzurum yolunda heyelan! Yol ulaşıma kapandı, sürücülere kritik uyarı

Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım durdu. Heyelanla birlikte yola akan cüruf, çamur, kaya ve toprak birikintilerinin temizlenmesi için bölgede çalışma başlatıldı.İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, güzergâhın yeniden güvenli şekilde ulaşıma açılması hedefleniyor.

2Erzincan-Erzurum yolunda heyelan! Yol ulaşıma kapandı, sürücülere kritik uyarı

Ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğü bölgede, yolun temizlenmesi ve ulaşımın yeniden sağlanmasının 2-3 saat sürebileceği bildirildi.Çalışmalar sırasında araç kuyruklarının oluşmaması ve sürücülerin mağduriyet yaşamaması amacıyla Erzincan'dan Erzurum'a ve Erzurum'dan Erzincan'a seyahat edecek vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

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