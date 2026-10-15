Erzincan-Erzurum yolunda heyelan! Yol ulaşıma kapandı, sürücülere kritik uyarı

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Ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğü bölgede, yolun temizlenmesi ve ulaşımın yeniden sağlanmasının 2-3 saat sürebileceği bildirildi.Çalışmalar sırasında araç kuyruklarının oluşmaması ve sürücülerin mağduriyet yaşamaması amacıyla Erzincan'dan Erzurum'a ve Erzurum'dan Erzincan'a seyahat edecek vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulunuldu.