Sancaktepe Belediyesi’nden üniversitelilere 20 Bin TL eğitim ve ulaşım desteği başladı!

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Sancaktepe Belediyesi, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ilk kez üniversiteye yerleşen gençlere 20 bin TL eğitim desteği vereceğini duyurdu. İstanbul'daki üniversitelerde öğrenim görecek öğrencilere ise 8 ay boyunca aylık 653 TL ulaşım desteği sağlanacak. Başvurular 15-26 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Sancaktepe Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere yönelik eğitim ve ulaşım desteği programını açıkladı. Program kapsamında belirlenen şartları taşıyan öğrencilere 20 bin TL eğitim desteği verilecek. İstanbul'da üniversite eğitimi alacak gençler ise 8 ay boyunca aylık 653 TL ulaşım desteğinden yararlanabilecek.

BAŞVURULAR 15-26 EKİM TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 2026 YKS sonuçlarına göre devlet üniversitelerinin yüz yüze eğitim veren programlarına veya vakıf üniversitelerinin yüzde 100 burslu yüz yüze programlarına ilk kez yerleşmiş olmaları gerekiyor. Açıköğretim, uzaktan eğitim ve yüzde 75, yüzde 50 veya yüzde 25 burslu programlara yerleşen öğrenciler destekten yararlanamayacak.

Başvuru yapacak öğrencilerin 1 Ocak 2004 tarihinden sonra doğmuş olmaları ve 1 Temmuz 2026 tarihinden önce Sancaktepe'de ikamet etmeye başlamış olmaları şartı aranacak.

Başvurular, 15-26 Ekim 2026 tarihleri arasında Sancaktepe Belediyesi Hizmet Binası'na şahsen yapılacak. Öğrencilerden tarihçeli öğrenci ve veli yerleşim yeri belgesi, öğrenci ve veli kimlik fotokopisi, güncel öğrenci belgesi, üniversite yerleştirme sonuç belgesi ve öğrenciye ait banka hesap bilgileri istenecek.

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İSTANBUL'DA OKUYAN ÖĞRENCİLERE 8 AY ULAŞIM DESTEĞİ

Eğitim desteği şartlarını karşılayan ve İstanbul'daki üniversitelere yerleşen öğrencilere, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi boyunca 8 ay süreyle aylık 653 TL ulaşım desteği sağlanacak. Böylece öğrenciler eğitim desteğinin yanı sıra toplam 5 bin 224 TL ulaşım desteğinden de yararlanabilecek.

BAŞKAN YEĞİN: "GENÇLERİMİZİN VE AİLELERİMİZİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEYİ GÖREV BİLİYORUZ"

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, üniversiteyi kazanan gençleri tebrik ederek eğitime yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti. Yeğin, "Üniversite kapısından adım atarak geleceğini inşa etme yolunda ilk büyük adımı atan tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Eğitim, bir toplumun geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır. Bizler Sancaktepe Belediyesi olarak, evlatlarımızın ve ailelerimizin omuzlarındaki yükü hafifletmeyi, gençlerimizin sadece derslerine ve hayallerine odaklanmasını sağlamayı bir görev biliyoruz" dedi.

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"20 BİN TL'LİK EĞİTİM DESTEĞİMİZLE HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Gençlere seslenen Başkan Yeğin, "20 bin TL'lik eğitim desteğimiz ve İstanbul'da okuyan evlatlarımıza sunacağımız 8 aylık ulaşım katkımızla her zaman yanınızdayız. Sizler azimle çalışacak, Türkiye'nin yarınlarını şekillendireceksiniz; bizler de yolunuzu aydınlatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" ifadelerini kullandı.