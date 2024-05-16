Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan lideriyle görüştü: Ticaret hacmi 3 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninin ardından Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ikili görüşmeye geçti. Heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan, Kobakhidze ile ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamalar başlamadan önce iki ülke arasında 'Enerji Alanı'nda iş birliği mutabakat zaptı imzalandı. Zaptı Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gürcistan adına ise Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili imzaladı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün dost ve müttefik ülke Slovakya'dan üzücü bir haber aldıklarını kaydederek, "Slovakya Başbakanı Sayın Robert Fico'ya yönelik menfur bir saldırı yaşandı. Sayın Başbakan'a ve Slovakya halkına tekrar geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum" diye konuştu.

Erdoğan, "Dost, Gürcistan Halkının 10 gün sonra idrak edeceği 'Bağımsızlık Günü’nü de şimdiden tebrik ediyorum. Sayın Kobakhidze ise şubat ayında devraldığı Başbakanlık görevi dolayısıyla bir kez daha kutluyor, başarılar, temenni ediyorum" dedi.

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'GEÇEN SENE İKİLİ TİCARET HACMİNDE 3 MİLYAR DOLARA ULAŞTIK'

Erdoğan, bugün dost, komşu ve stratejik ortak olarak Başbakan Kobakhidze ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, istikrar ve refahına yönelik güçlü desteğini bir kez daha vurguladım. Ayrıca Gürcistan'ın Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarına olan desteğimizin süreceğini ifade ettim. Sayın Başbakan Gürcistan'daki iç siyasi durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini bizlerle paylaştı. Türkiye olarak gelişmelerin Gürcistan halkının hayrına olacak şekilde sonuçlanmasını ümit ve arzu ediyoruz. Geçen sene ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Görüşmelerimizde yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Sahip olduğumuz potansiyelin bizleri geliştireceğimiz yeni iş imkanlarıyla bu rakama da kısa sürede ulaştıracağına inanıyoruz."

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'BAKÜ- TİFLİS- KARS DEMİRYOLU ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Gürcistan ilişkilerinin önemli bir sütununu 'Bölgesel İşbirliği Projeleri'nin oluşturduğunu belirterek, "Tarihi İpek Yolunu raylar üzerinden hayata geçiren orta koridorun bel kemiği olan Bakü- Tiflis- Kars Demiryolunun yeniden kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer ulaştırma ve enerji projelerinde de birlikte çalışma irademizi bu vesileyle teyit ettik. Havaalanları, limanlar, yollar yenilenebilir enerji üretimi ve nakli gibi Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğe hazır olduğumuzu Sayın Başbakan'a ilettim" dedi.

'DEVLETİMİZİN NEFESİ, TERÖR VE SUÇ ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ ENSESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEKTİR'

Görüşmede güvenlik ve iş birliği alanındaki münasebetleri de gözden geçirdiklerini kaydeden Erdoğan, "FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk. Vatandaşlarımızın huzura ve hatta hayatına kasteden bu gayri meşru yapılarla mücadelemizi, ülkemiz içinde ve dışında sürdürmekte kararlıyız. Devletimizin nefesi, terör ve suç örgütü mensuplarının ensesinde olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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'BM GENEL KURULU'NUN ALDIĞI KARAR ULUSLARARASI TOPLUMUN DURDUĞU NOKTAYI GÖSTERMEKTEDİR'

Başbakan ile güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını aktaran Erdoğan, "Gazze'deki vahşet ve uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluklar hakkındaki değerlendirmelerimizi paylaştık. Filistin halkının uğruna ağır bedel ödediği özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerekiyor. 10 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı karar uluslararası toplumun durduğu noktayı göstermektedir Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'e destek eylemlerini de insanlık vicdanı bakımından çok anlamlı ve kıymetli buluyorum. Bu vesileyle henüz Filistin Devletini tanınmamış ülkeleri bunu yapmaya davet ediyorum. Sayın Başbakan ile görüşmelerimizde Rusya- Ukrayna Savaşı bağlamında da fikir teatisinde bulunduk. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha vurguladım. Bölge ülkeleri olarak Güney Kafkasya'da barış, huzur ve istikrarın önemi ve bu amaç doğrultusunda çalışma kararlılığımızı teyit ettik. Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşmasının, bölgenin geleceği bakımından tarihi bir fırsat olduğuna dair kıymetli mevkidaşımla da paylaştım" diye konuştu.

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'TAKIMLARIMIZA ŞAMPİYONADA ŞİMDİDEN BAŞARILAR DİLİYORUM'

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile aynı grupta yer aldığını hatırlatan Erdoğan, "Milli takımlarımız ilk maçlarında 18 Haziran'da Almanya'nın Dortmund şehrinde karşı karşıya gelecekler. Takımlarımıza şampiyonada şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

'ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNİ TAKDİR EDİYORUM'

Kobakhidze ise bu ziyaretin kendisi için büyük bir onur olduğunu ve iki ülke arasında daha fazla iş birliği yapma arzusunda olduklarını, ayrıca iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da pekiştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Başbakan Kobakhidze, Türkiye'yi sadece bir komşu ülke olarak görmekle kalmayıp, aynı zamanda stratejik bir ortak olarak değerlendirdiklerini, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Kobakhidze, Erdoğan'ın liderliğini takdir ettiğini ve onun yönetim tarzından ilham aldıklarını söyledi. Kobakhidze, Kafkaslar bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak Türkiye ile iş birliklerine hazır olduklarını, Gürcistan'ın her zaman barışın ve bölgesel iş birliklerinin yanında olduğunu ve bu yönde adımlar atmayı sürdüreceklerini de söyledi.

'300 CİVARINDA YATIRIMCIMIZ GÜRCİSTAN'DA SÜREKLİ YATIRIMLAR YAPIYOR'

Erdoğan ise son olarak, "İnşallah aramızdaki dış ticaret hacmini de 3,5 milyar dolardan 5 milyar doların üzerine çıkaracağız. Özellikle de yatırımlar konusunda birçok yatırımcımız şu anda 300 civarında Gürcistan'da sürekli yatırımlar yapıyorlar. Altyapı, üstyapı bütün bunlar Türkiye- Gürcistan arasındaki ilişkilerin ne denli güçlü olduğunu da gösteriyor" ifadelerini kullandı.