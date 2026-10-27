Bin 800 rakımda dev sektör kuruldu! Yıllık 30 bin ton üretim yapılıyor, çok sayıda kişi için ekmek kapısı oldu

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Bitlis'in verimli topraklarında yetiştirilen kuru fasulye, hem çiftçilerin hem de bölge ekonomisinin yüzünü güldürüyor. Özellikle Ahlat ilçesinde yoğunlaşan üretim, Bitlis'i tohumluk kuru fasulye üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri haline getiriyor. Ahlat başta olmak üzere Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde de üretilen yemeklik kuru fasulyeler, Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışındaki pazarlara gönderiliyor. Bölgede kurulan paketleme ve işleme tesisleriyle birlikte kuru fasulye üretimi, Bitlis'te önemli bir tarımsal sektör haline geldi. Üretimin yanı sıra istihdam ve lojistik alanlarında da bölge ekonomisine katkı sağlayan sektör, sözleşmeli üretim modeliyle çevre illerdeki çiftçileri de kapsayan geniş bir üretim ağı oluşturdu. Türkiye'de kullanılan sertifikalı kuru fasulye tohumunun yüzde 65'ini ürettiklerini belirten Örkenler Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Örken, Bitlis'in tohumluk üretimindeki liderliğine ve bölgedeki sektörün gelişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakliyat ve özellikle kuru fasulye üzerine faaliyet gösterdiklerini belirten Örken, bölgede fasulye üretimini 2013 yılından itibaren sektör haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Örken, yemeklik kuru fasulye üretiminde yıllık yaklaşık 30 bin tonluk üretimle Türkiye'nin önde gelen beş ili arasında yer aldıklarını, tohumluk kuru fasulye üretiminde ise ilk sırada bulunduklarını ifade etti. Türkiye'de kullanılan kuru fasulye tohumunun yüzde 65'ini yaklaşık 5-6 yıldır tek başlarına ürettiklerini dile getiren Örken, "Bakliyat ve tohum işi yapıyoruz. Bakliyat tesisimiz var. Özellikle kuru fasulye üzerine faaliyet gösteriyoruz. Bölgemizde fasulye üretimini 2013 yılından itibaren bir sektör haline getirdik. Şu anda yemeklik kuru fasulyede yaklaşık 30 bin tonluk üretimle Türkiye'nin ilk beş ili arasında yer alıyoruz. Fasulye tohumunda ise Türkiye'de birinciyiz. Yaklaşık 5-6 yıldır Türkiye'de kullanılan fasulye tohumunun yüzde 65'ini işletme olarak tek başımıza üretiyoruz. Bitlis'in yanı sıra çevre illerde de sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilerimize hem tohumluk hem de yemeklik fasulye ürettiriyoruz. Tesisimizi kurmadan önce bu üretimi sektör haline getirmek için büyük emek verdik. 2017 yılından itibaren tesisimizi kendi ilimizde, ilçemizde kurarak faaliyetlerimizi sürdürdük. Böylece fasulye yetiştiriciliğini ilimizde kalıcı bir sektör haline getirdik. Türkiye'nin bütün illerine yemeklik kuru fasulye gönderiyoruz. Ayrıca Türkiye'de fasulye ekimi yapılan tüm illere, kendi topraklarımızda ürettiğimiz tohumları ulaştırıyoruz" diye konuştu.