Dedesinden miras kaldı! 130 yıldır açık olan dükkanın son temsilcisi oldu

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3 çocuğu, 5 torunu bulunan Remzi Marangoz, annesinin vefatının ardından tanıştığı bu mesleğin hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi.Marangoz, ağabeyi vefat ettikten sonra dükkanın kapandığını belirterek, "O zaman gelip dükkanı ben açtım ve o zamandan beri de burayı açık tutuyorum. Bu dükkanın 130 yıllık mazisi var. Dedemden ve babamdan kalmadır. Kapanmaması için emekli olduktan sonra günlerimi burada geçiriyorum. Amacım para kazanmaktan ziyade mesleği sürdürmek ve dükkanı açık tutmaktır. Tanıdıklarımız, 'Bu dükkanı açık gördüğümüz zaman seviniyoruz.' diyorlar. Çünkü eskiyi anımsatıyor. Arkadaşlar geliyor, eski dönemleri anlatıyorlar. Dükkanı açma amacım budur, yani kapanmasın. Çocuklarım farklı yerlerde çalışıyorlar. Benden sonra çocuklarım bu mesleği öğrenecek değil. Cenabıhak ömür verdiği sürece bu dükkanı açık tutacağım." diye konuştu.