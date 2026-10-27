Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzurum'da bu işi yapan 18 kişi vardı bir tek o kaldı! 60 yıllık Rus örsüyle bir zanaati yaşatıyor
HaberlerGündem Haberleri Erzurum'da bu işi yapan 18 kişi vardı bir tek o kaldı! 60 yıllık Rus örsüyle bir zanaati yaşatıyor

Erzurum'da bu işi yapan 18 kişi vardı bir tek o kaldı! 60 yıllık Rus örsüyle bir zanaati yaşatıyor

27.10.2026 - 12:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki demirci ustası Nurettin Toprak, 1966 yılında kurduğu ata yadigarı atölyesinde 60 yıldır aynı örste demir dövüyor. İlerleyen yaşına ve tansiyon hastalığına rağmen doktorunun uyarılarına kulak asmayan emektar usta, 56 yaşındaki oğluyla birlikte yok olmaya yüz tutan baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Erzurum'da bu işi yapan 18 kişi vardı bir tek o kaldı! 60 yıllık Rus örsüyle bir zanaati yaşatıyor

İLGİLİ HABER

Diyarbakır'da yeşil seferberlik: 3 ayda binlerce fidan toprakla buluştu, yıl sonunda 580 bin metrekare alan yeşerecek!
Diyarbakır'da yeşil seferberlik: 3 ayda binlerce fidan toprakla buluştu, yıl sonunda 580 bin metrekare alan yeşerecek!

Erzurum'un Oltu ilçesinde demirci ustası 85 yaşındaki Nurettin Toprak, 1966'da açtığı atölyesinde yıllardır aynı örste nal dövüyor.

Oltu ilçesine bağlı kırsal Orucuk Mahallesi'nde yaşayan Nurettin Toprak, 70 sene önce başladığı mesleğine 1966 yılında köy evinin yanında kurduğu atölyesinde devam ediyor.

2Erzurum'da bu işi yapan 18 kişi vardı bir tek o kaldı! 60 yıllık Rus örsüyle bir zanaati yaşatıyor

İLGİLİ HABER

Müge Anlı’da gündem olmuştu! Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan Handan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim ve hangi platformda yayınlanacak?
Müge Anlı’da gündem olmuştu! Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan Handan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim ve hangi platformda yayınlanacak?

Toprak, yıllarca yöre halkının hayvanlarına çakılan nallardan öküz arabalarının tekerleklerine geçirilen demir parçalara kadar birçok ürünün üretildiği atölyede, teknolojiyle birlikte azalan işlere rağmen mesleğini oğluyla sürdürmeye çalışıyor.

O günden bugüne sabah namazıyla demir ateşini yakan ve 60 yıldır aynı örste demir döven Toprak, tarımda makineleşmeyle talebi azalan mesleğini oğluyla yaşatmaya çalışıyor.

3Erzurum'da bu işi yapan 18 kişi vardı bir tek o kaldı! 60 yıllık Rus örsüyle bir zanaati yaşatıyor

"BİR BEN KALDIM, BEN DE SIFIRA ÇIKTIM"

Demirci ustası Nurettin Toprak, AA muhabirine demirciliğe çocuk yaşlarda çırak olarak başladığını ve 2 yıllık askerlik görevinin ardından kendi dükkanını açtığını anlattı.

Kendi imkanlarıyla 1966 yılında şu an bulunduğu dükkanı açtığını ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

4Erzurum'da bu işi yapan 18 kişi vardı bir tek o kaldı! 60 yıllık Rus örsüyle bir zanaati yaşatıyor

"Hep dükkanımın başındayım. Yakın ilçelerden gelir buradan toptan nallar alırlardı. Artık yaparken yoruluyorum. Ateşin karşısında zorlanıyorum. 10 senedir tansiyon hastalığım var. Doktor dedi ki 'Ateşe girmeyeceksin.' Doktora dedim ki, 'Hocam sen bana diyorsun ki sağken mezara gir.' Demiri bırakmam. Sabah namazımı kılar, gelir dükkanımı açarım. 09.00'a kadar ateşin karşısında çalışıyorum. Sonra oğlum gelip çalışıyor. Bu şekilde bu hayatı bugüne getirdim. Son 4 senedir eskisi gibi değilim. Artık yaptıklarımız satılmıyor. Şimdi alan olursa yapıyoruz. Eskiden bu bölgede 18 demirci vardı. Şimdi hiçbiri yok. Bir ben kaldım, ben de sıfıra çıktım."

5Erzurum'da bu işi yapan 18 kişi vardı bir tek o kaldı! 60 yıllık Rus örsüyle bir zanaati yaşatıyor

Dükkanında kullandığı eşyaların çok eski olduğunu söyleyen Toprak, "Ben dükkanı açınca örs almıştım. Burada Rus örsü de var. Dükkanımdaki malzemelerin hepsi çok eski. Malzemelerim eskisi gibi çalışmadığı için pas tuttu. Çalışan demir pas tutmaz derler. Bunlar da çalışılmadığı için pas tutmaya başladı." dedi.

6Erzurum'da bu işi yapan 18 kişi vardı bir tek o kaldı! 60 yıllık Rus örsüyle bir zanaati yaşatıyor

"BİR TEK NAL İŞİ KALDI, O DA BİTMEK ÜZERE"

Babasıyla demirci dükkanında çalışmaya devam eden 56 yaşındaki Hikmet Toprak ise mesleğin artık bitmek üzere olduğunu söyledi.

Kendisinin de 43 yıl önce mesleğe başladığını anlatan Toprak, "Eskiden öküz arabalarının tekerlerine halka, çift demiri, balta, çapa, kazmaları el emeğiyle yapardık. Ama şu an o işlerin hepsi bitti. Bir tek nal işi kaldı, o da bitmek üzere." dedi.

7Erzurum'da bu işi yapan 18 kişi vardı bir tek o kaldı! 60 yıllık Rus örsüyle bir zanaati yaşatıyor

Toprak, babasının mesleğe sevgisinden bahsederek, şunları kaydetti:

"Dükkana olan hevesi hiçbir şeyde yok. İş olmasa bile gelir burada oturur. Biz de babamızdan böyle gördük. Eskiden babamla sabah girer akşama kadar çalışırdık. Pazarlarda nal satardım. Şu an bunlar yok ama babam halen çalışıyor. Sanırım bu işin son temsilcisi ben olacağım. Ömrüm yettiği sürece de bu işi yapacağım. Ben de babam gibi bırakamıyorum. 13 yaşımdan beri dükkandayım."

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi