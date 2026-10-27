Erzurum'da bu işi yapan 18 kişi vardı bir tek o kaldı! 60 yıllık Rus örsüyle bir zanaati yaşatıyor

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Toprak, babasının mesleğe sevgisinden bahsederek, şunları kaydetti:



"Dükkana olan hevesi hiçbir şeyde yok. İş olmasa bile gelir burada oturur. Biz de babamızdan böyle gördük. Eskiden babamla sabah girer akşama kadar çalışırdık. Pazarlarda nal satardım. Şu an bunlar yok ama babam halen çalışıyor. Sanırım bu işin son temsilcisi ben olacağım. Ömrüm yettiği sürece de bu işi yapacağım. Ben de babam gibi bırakamıyorum. 13 yaşımdan beri dükkandayım."