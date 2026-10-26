Müge Anlı’da gündem olmuştu! Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan Handan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim ve hangi platformda yayınlanacak?
Televizyon ekranlarının soluk kesen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te günlerce konuşulan ve Türkiye’nin gündemine oturan "Handan Hemşire" vakası dizi oluyor. Inter Medya imzasını taşıyan, başrolünde Ayta Sözeri’nin yer aldığı "Handan" dizisinin detayları arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor.
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Televizyon ve dijital medya dünyasında büyük yankı uyandıran gerçek bir yaşam öyküsü ekranlara taşınıyor.
ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gün yüzüne çıkan ve ölümünün ardından ardında pek çok sır perdesi bırakan Handan Kaya'nın hayatı, Inter Medya tarafından dizi haline getirildi.
Her bölümde izleyiciyi ekran başına kilitlemesi beklenen yapımın konusu, iddialı oyuncu kadrosu ve hangi platformda izleyiciyle buluşacağı merak konusu.
Handan Dizisinin Konusu Ne? Gerçek Bir Yaşam Öyküsü
"Handan" dizisi, ölümünün ardından ardında sırlar, şaşırtıcı kimlik ve aile bağları bırakan Handan Kaya’nın gerçek hayat hikayesini merkeze alıyor.
Hikaye; kimlik arayışı, aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sırlar etrafında şekilleniyor.
Çevresi tarafından "Handan Hemşire" olarak bilinen karakterin yaşam mücadelesi, dram unsurları ve sarsıcı gerçekleriyle izleyicilere aktarılacak.
8 bölümden oluşan mini dizi formatındaki yapım, karakterin farklı dönemlerini ve kızı Tansu ile olan ilişkisini de derinlemesine işliyor.
HANDAN DİZİSİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin başrolünü başarılı sanatçı ve oyuncu Ayta Sözeri üstleniyor. Handan dizisinin resmi kadrosunda yer alan isimler ve canlandırdıkları roller şu şekilde:
Ayta Sözeri– Handan
Yağız Can Konyalı– Handan’ın gençlik / genç erkek dönemi
Asude Kalebek– Handan’ın kızı Tansu
Murat Kılıç
Sedef Avcı
Elit Andaç Çam
Orhan Alkaya
Tarhan Karagöz
Evren Duyal
Mehmet Aykaç
Handan Dizisi Hangi Platformda Yayınlanacak?
Yurt dışındaki içerik fuarlarında ve kataloglarda tanıtımı gerçekleştirilen Handan dizisinin hangi dijital platformda veya kanalda yayınlanacağına dair henüz net ve resmi bir yayın platformu açıklaması yapılmadı.
Yapım şirketinin uluslararası tanıtımlarına devam ettiği 8 bölümlük dizinin yayın tarihi ve izleyiciyle buluşacağı dijital platformun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.