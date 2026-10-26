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GündemMüge Anlı’da gündem olmuştu! Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan Handan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim ve hangi platformda yayınlanacak?
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Müge Anlı’da gündem olmuştu! Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan Handan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim ve hangi platformda yayınlanacak?

26.10.2026 - 14:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi - Gazetevatan.com

Televizyon ekranlarının soluk kesen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te günlerce konuşulan ve Türkiye’nin gündemine oturan "Handan Hemşire" vakası dizi oluyor. Inter Medya imzasını taşıyan, başrolünde Ayta Sözeri’nin yer aldığı "Handan" dizisinin detayları arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor.

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1Müge Anlı’da gündem olmuştu! Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan Handan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim ve hangi platformda yayınlanacak?

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Televizyon ve dijital medya dünyasında büyük yankı uyandıran gerçek bir yaşam öyküsü ekranlara taşınıyor.

ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gün yüzüne çıkan ve ölümünün ardından ardında pek çok sır perdesi bırakan Handan Kaya'nın hayatı, Inter Medya tarafından dizi haline getirildi.

Her bölümde izleyiciyi ekran başına kilitlemesi beklenen yapımın konusu, iddialı oyuncu kadrosu ve hangi platformda izleyiciyle buluşacağı merak konusu.

2Müge Anlı’da gündem olmuştu! Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan Handan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim ve hangi platformda yayınlanacak?

Handan Dizisinin Konusu Ne? Gerçek Bir Yaşam Öyküsü

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"Handan" dizisi, ölümünün ardından ardında sırlar, şaşırtıcı kimlik ve aile bağları bırakan Handan Kaya’nın gerçek hayat hikayesini merkeze alıyor.

Hikaye; kimlik arayışı, aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sırlar etrafında şekilleniyor.

Çevresi tarafından "Handan Hemşire" olarak bilinen karakterin yaşam mücadelesi, dram unsurları ve sarsıcı gerçekleriyle izleyicilere aktarılacak.

8 bölümden oluşan mini dizi formatındaki yapım, karakterin farklı dönemlerini ve kızı Tansu ile olan ilişkisini de derinlemesine işliyor.

3Müge Anlı’da gündem olmuştu! Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan Handan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim ve hangi platformda yayınlanacak?

HANDAN DİZİSİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

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Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin başrolünü başarılı sanatçı ve oyuncu Ayta Sözeri üstleniyor. Handan dizisinin resmi kadrosunda yer alan isimler ve canlandırdıkları roller şu şekilde:

Ayta Sözeri– Handan



Yağız Can Konyalı– Handan’ın gençlik / genç erkek dönemi

Asude Kalebek– Handan’ın kızı Tansu

Murat Kılıç

Sedef Avcı

Elit Andaç Çam

Orhan Alkaya

Tarhan Karagöz

Evren Duyal

Mehmet Aykaç

4Müge Anlı’da gündem olmuştu! Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan Handan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim ve hangi platformda yayınlanacak?

Handan Dizisi Hangi Platformda Yayınlanacak?

Yurt dışındaki içerik fuarlarında ve kataloglarda tanıtımı gerçekleştirilen Handan dizisinin hangi dijital platformda veya kanalda yayınlanacağına dair henüz net ve resmi bir yayın platformu açıklaması yapılmadı.

5Müge Anlı’da gündem olmuştu! Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan Handan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim ve hangi platformda yayınlanacak?

Yapım şirketinin uluslararası tanıtımlarına devam ettiği 8 bölümlük dizinin yayın tarihi ve izleyiciyle buluşacağı dijital platformun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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