Müge Anlı’da gündem olmuştu! Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan Handan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim ve hangi platformda yayınlanacak?

1

Televizyon ve dijital medya dünyasında büyük yankı uyandıran gerçek bir yaşam öyküsü ekranlara taşınıyor.



ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gün yüzüne çıkan ve ölümünün ardından ardında pek çok sır perdesi bırakan Handan Kaya'nın hayatı, Inter Medya tarafından dizi haline getirildi.



Her bölümde izleyiciyi ekran başına kilitlemesi beklenen yapımın konusu, iddialı oyuncu kadrosu ve hangi platformda izleyiciyle buluşacağı merak konusu.