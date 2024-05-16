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Samsun'dan gelen bayrak ve toprak genç doktorlara teslim edildi

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Samsun'dan getirilen bayrak ve toprak, genç doktor ve hemşirelere teslim edildi.

16.05.2024 - 15:55 |
Samsun'dan gelen bayrak ve toprak genç doktorlara teslim edildi

14 Mayıs tarihinde Samsun’dan yola çıkan bisikletli sporcu Ömer Çağa'nın 800 kilometre pedal çevirerek getirdiği toprak ve bayrak, İstanbul’da kendisini karşılayan genç sporcular Ecrin Akyüz, Ege Temel ve Furkan Genç'in de katılımıyla, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde törenle teslim edildi. Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu törende duygu dolu anlar yaşandı.

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