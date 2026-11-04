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Yangın yapı marketi kısa sürede küle çevirdi

04.11.2026 - 23:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Tunahan KIR/ ANTALYA, (DHA)

Yangın yapı marketi kısa sürede küle çevirdi

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir yapı markette çıkan yangın, ikinci katta bulunan tiner, boya ve benzeri yanıcı maddelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bitişikteki iş yerine sıçramadan söndürülürken, yapı market kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan bir yapı markette meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle işyerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yapı marketin büyük bölümünü sardı. Özellikle ikinci katta bulunan tiner, boya ve benzeri yanıcı malzemelerin tutuşması yangının şiddetini artırdı. İş yerinden yükselen alevleri ve dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki işyerlerine sıçramaması için çalışma başlattı. Yangının bitişiğinde bulunan kokoreç dükkanına sıçrama ihtimaline karşı önlem alan itfaiye ekipleri, alevlerin diğer işyerine ulaşmasını engelledi. Yangının çıktığı yapı marketin kapalı olması nedeniyle içeride kimsenin bulunmadığı, olayda yaralanan olmadığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin sardığı yapı markette büyük çapta hasar meydana geldi. İşyerindeki malzemelerin büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının ardından dükkanda geriye yanmış malzemeler ve enkaz kaldı.

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‘DÜKKAN TAMAMEN YANDI’

Komşu esnaf Tahir Aydın, “Balkondaydık, elektriklerin gittiğini gördük. Aşağıya baktığımızda itfaiyeye hemen haber verdik. Dükkan kapalıydı, tamamen yandı. İçeride tiner, boya yangını harlamış. Herhangi bir yere sıçramamış. Hasar büyük” dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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