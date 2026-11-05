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Türkiye'nin doğusunda kar yağışı başladı

05.11.2026 - 00:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye'nin doğusunda kar yağışı başladı

Ardahan'da etkili olan sağanak yağış, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Ardahan ile Artvin arasındaki yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Ilgar Dağı Geçidi'nde ise kışın habercisi oldu.

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Damal-Posof-Türkgözü kara yolu güzergâhında bulunan Ilgar Dağı mevkiinde kar yağışının etkisini artırdığı bildirildi. Kar yağışının ardından bölgede hava sıcaklıkları düşerken, yüksek kesimlerde kış şartları kendisini hissettirmeye başladı.

Karayolları ekipleri harekete geçti
Kar yağışıyla birlikte ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü de Ardahan ve çevresinde hava sıcaklıklarının düşeceğini, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceğini bildirdi. Vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Bölgede kar yağışının etkisini sürdürmesiyle birlikte kış mevsiminin soğuk yüzü yeniden kendini göstermeye başladı.

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