Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzurum'a yağmur Palandöken'e lapa lapa kar yağdı
HaberlerGündem Haberleri Erzurum'a yağmur Palandöken'e lapa lapa kar yağdı

Erzurum'a yağmur Palandöken'e lapa lapa kar yağdı

05.11.2026 - 00:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZURUM (İHA)

ABONE OL

Erzurum kent merkezinde etkili olan yağmur, Palandöken'de yerini kar yağışına bıraktı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün Erzurum ve çevresi için yaptığı yağış uyarısı, gece saatlerinde artarak kendini hissettirmeye başladı. Şehir merkezinde yağmur şeklinde devam eden yağışlı hava Palandöken'de lapa lapa kar olarak devam etti. Yağan karla birlikte Palandöken zirvesi başta olmak üzere beyaza bürünmeye başladı.

İLGİLİ HABER

Yangın yapı marketi kısa sürede küle çevirdi
Yangın yapı marketi kısa sürede küle çevirdi

Meteoroloji uzmanları bölge genelinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını bildirildi.

İLGİLİ HABER

Sağanakta mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı
Sağanakta mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Türkiye'nin doğusunda kar yağışı başladı
#Gündem

Türkiye'nin doğusunda kar yağışı başladı

Erzurum'a yağmur Palandöken'e lapa lapa kar yağdı
#Gündem

Erzurum'a yağmur Palandöken'e lapa lapa kar yağdı

Yangın yapı marketi kısa sürede küle çevirdi
#Gündem

Yangın yapı marketi kısa sürede küle çevirdi