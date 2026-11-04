Şırnak'ın ezber bozan değişimine Rize tanıklık edecek! Vali Ekici'den net mesaj

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Şırnak ile Rize arasında kardeşlik, dostluk ve gönül bağlarını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen buluşmada, iki ilin gazetecileri bir araya geldi. Rize’den Şırnak’a gelen basın heyeti, Şırnak Valisi Birol Ekici ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile bir araya gelirken, buluşmada kentin değişen yüzü, huzur ve güven ortamı, ekonomik potansiyeli ve iki şehir arasında kurulması hedeflenen gönül köprüsü ön plana çıktı.

Şırnak Valisi Birol Ekici ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın ev sahipliğinde Rize Aktif Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Bayrak, Ardeşen Kaçkar Basın ve Dernek Başkanı Ömer Faruk Zenginal ve beraberindeki gazeteciler, Şırnak Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Mir ve kentte görev yapan basın mensuplarıyla birlikte öğretmenevinde düzenlenen programda bir araya geldi. İki şehir arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi, basın mensuplarının karşılıklı ziyaretleri ve Şırnak'ın gerçek kimliğinin Türkiye'ye tanıtılması konuları ele alındı.

Vali Ekici'den net mesaj: Şırnak'ta güvenlik sorunu gündem dışı

Rize'den gelen gazetecileri Şırnak'ta ağırlamaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Vali Birol Ekici, kentin bugün ulaştığı huzur ve güven ortamının altını çizdi. Şırnak'ın geçmişteki algılarla değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Ekici, kentin her noktasının ziyaret edilebilecek durumda olduğunu vurguladı.

Şırnak'ın belediye hizmetleri açısından da Türkiye'ye örnek şehirlerden biri olduğunu dile getiren Vali Ekici, Rize ile Şırnak arasında geçmişten gelen idari ve insani bağların bulunduğunu hatırlattı. Rize Valisi ile sürekli görüştüklerini belirten Ekici, Beytüşşebap Kaymakamlığı görevinde bulunan İhsan Selim Baydaş'ın da iki şehir arasındaki bağlardan biri olduğunu ifade etti.

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Vali Ekici, Rize heyetine hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Rize basın mensuplarını burada misafir etmekten son derece onur duyuyorum. Valimizle sürekli görüşürüz. Valimizin bizim şehrimize hizmeti var. Beytüşşebap Kaymakamlığı var, İhsan Selim Bey'in burada kaymakamlığı var 2 yıl. Burada şu anda bir huzur ve güven hâkim. Şehrimizde göreceksiniz; şehrimiz böyle belediye hizmetleri açısından son derece Türkiye'de örnek şehirlerden birisi. Gidilemeyecek bir yerimiz yok, terör tamamıyla şehrimizin gündeminden dışarıya çıkmıştır. Her bir noktaya gönül rahatlığıyla gidilip gelinebilir. Yarın da size en güzel yerlerimizi gezdireceğiz. İnşallah biz de bu kardeşlik, gönül bağlarının güçlenmesi için bizim basın mensuplarımızı siz uygun gördüğünüz zaman Rize'ye göndereceğiz."

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Vali Ekici'nin özellikle Şırnak'ın her noktasına gönül rahatlığıyla gidilebileceğine ilişkin sözleri, buluşmanın en dikkat çeken mesajlarından biri oldu. Ekici, Rize'den gelen gazetecilerin kenti kendi gözleriyle tanımasının, Şırnak'ın güzelliklerinin ve değişiminin daha geniş kitlelere aktarılması açısından önemli olduğunu kaydetti.

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"Şırnak'ın yüzde 65'i yıkılmıştı, bugün bambaşka bir şehir var"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise kentin geçmişten bugüne geçirdiği büyük dönüşümü çarpıcı ifadelerle anlattı. Şırnak'ın eski görüntülerinin hatırlanmasını isteyen Yarka, kentin yüzde 65'inin yıkıldığı bir dönemden bugün modernleşen ve gelişen bir şehir konumuna geldiğini söyledi. Şırnak'ın yıllarca tek bir başlık altında, terör ve dağlarla anılmasına tepki gösteren Yarka, kentin sahip olduğu doğal güzelliklerin, ekonomik değerlerin ve üretim gücünün yeterince tanınmadığını dile getirdi. Başkan Yarka, şu ifadeleri kullandı:

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"Şırnak'ın eski hâlini bilmiyorum duydunuz mu, gördünüz mü veya basından izlediniz mi veya resimlerde gördünüz mü? Ama yüzde 65'i yıkılan bir şehirdi. Bak o zaman bir öğretmenevi yoktu. Ama şu anda Şırnak gerçekten çok güzel bir şehir oldu. Yani bize göre çok güzel bir şehir, çünkü her kesim, memleketi kendine güzeldir. Bir başka pencereden bakacak olursak havasına, suyuna. Biz de Şırnaklıyız. Bugün Şırnak, Türkiye'de nüfus olarak 39. sıradadır."

Şırnak'ın ekonomik gücünün çoğu zaman göz ardı edildiğini belirten Yarka, kentin yalnızca güvenlik başlıklarıyla gündeme gelmesinin gerçekleri yansıtmadığını ifade ederek, "Şırnak'ta tarım var, Şırnak'ta petrol var, Şırnak'ta kömür var, Şırnak'ta hayvancılık var, Şırnak'ta ihracat var. 14 milyar dolarlık ihracat var. Ondan sonra hayvancılık; küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'de 10. sıradadır. Diğer fıstığında Türkiye'nin ikincisi, üçüncüsüdür. Ama Şırnak hep dağ, Şırnak hep terör. Şırnak çok hakikaten bu valileri hep bilirsiniz, bilir; Şırnak Valiliğinin çok önemli bir yer olduğunu söyleyebilirim" dedi.

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"Şırnak'ın büyüklüğünü ve potansiyelini görmenizi istiyoruz"

Şırnak'ın sadece merkezden ibaret olmadığını, büyük ve gelişen ilçeleriyle bölgenin önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Yarka, nüfus bakımından kentin taşıdığı ağırlığa da dikkat çekti.

Şırnak'ın nüfusunun ve ilçelerinin büyüdüğünü belirten Yarka, Rize'den Trabzon'a, Samsun'dan bölgedeki diğer illere kadar geniş bir coğrafyayla karşılaştırma yaparak kentin büyüklüğünü anlattı.

Yarka, "Eğer nüfus büyüklüğü derseniz, Rize'den Samsun'a kadar, Trabzon'a kadar, Erzurum hariç aşağıya kadar en büyük, 400 bin nüfus. Oranın iki katı. Yani ilçelerimiz büyük, bir merkezimiz işte 100 bin nüfuslu, şu an ilçelerimizin nüfusu arttı. Şırnak'ı gerçekten seveceksiniz" dedi.

Geçmişte insanların Şırnak'ta bazı bölgelere gitmekte zorlandığını ancak bugün önemli bir değişim yaşandığını belirten Yarka, belediye başkanlığı görevine geliş sürecini ve hizmet anlayışını da anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Şırnak'ta belediye başkanlığı görevini üstlendiğini ifade eden Yarka, şehrine hizmet etmenin kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Eskiden Şırnak'ta bir yere gidip çıkamıyordunuz. Ama işte Sayın Cumhurbaşkanımızın da kendi, buralara Belediye Başkanlığına da Sayın Cumhurbaşkanının davetiyle geldim. Geldik burada memleketimize, Cumhurbaşkanımızın tabiriyle hizmetkârı olduk. En güzeli de memleketimize işte her şeyi iyi bir şekilde. Biz de hep gittik, geldik. AK Parti'nin hizmet siyasetini buraya yansıttık. Ve çok, bunu yaparken de içten yapıyoruz."

Rize'den 58 ili buluşturan kardeşlik hikayesi

Rize Aktif Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Bayrak da Şırnak ziyaretinin sıradan bir basın buluşması olmadığını, yıllar önce temelleri atılan kardeşlik ilişkilerinin devamı niteliği taşıdığını söyledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gazetecilerle geçmişten bu yana güçlü ilişkiler kurduklarını belirten Bayrak, yıllar önce 58 farklı ilden gazeteciyi Rize'de ağırladıklarını, geçen yıl da 17 ilden basın mensuplarını bir araya getirdiklerini hatırlattı.

Gazeteciliğin yalnızca haber aktarmak olmadığını, şehirler ve insanlar arasında dostluk köprüleri kurma sorumluluğu da taşıdığını belirten Bayrak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Terör yasası çıkmadan önce perçinleşmiştik. Biz Güneydoğu'daki gazeteci arkadaşlarımızı 58 vilayetten Rize'ye çağırmıştık. Biz o kardeşliğin zaten o zaman temelini atmıştık. Geçen sene de yine 17 vilayeti Rize'de ağırladık. Biz her zaman Güneydoğu ve Doğu Türkiye'nin her tarafıyla kardeş olarak kendimizi biliyoruz. Bunun devamı için biz de arkadaşlarımızı her zaman Rize'de ağırlamaya hazırız. Ağırladığımız gibi de yeniden de ağırlamaya hazırız. Biz de sizlerin davetine teşekkür ediyoruz. Ev sahipliğinize teşekkür ediyoruz. İnşallah yarın iyi bir gün geçiririz arkadaşlarımızla beraber."

Bayrak, Şırnak'taki gazetecilerin Rize'de ağırlanmaya her zaman hazır olduklarını belirterek, karşılıklı ziyaretlerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Şırnak’ın tarihi ve doğal zenginlikleri gezilecek

Rize'den gelen gazetecilerin Şırnak'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yerinde görmesi, kentin ekonomik gelişimini ve değişen şehir yapısını yakından tanıması amacıyla ziyaret programı düzenlendi. Şırnak'ın yıllarca gündemde kalan olumsuz algıların ötesinde, doğal güzellikleri, tarihi mirası, üretim potansiyeli ve insanıyla tanıtılması hedeflenirken, Rize ile başlatılan bu gönül köprüsünün yeni ziyaretlerle büyütülmesi kararlaştırıldı.