Mardin'in tarihi ve turistik ilçesi Midyat'ta vatandaşların il olma heyecanı

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Midyatlı Hediye Akçay ise ilçenin il olmasını gönülden istediğini kaydederek, "Bir Midyatlı olarak ilçemizin il olmasını çok isterim. Bazı eksikliklerin tamamlanmasıyla Midyat'ın daha da gelişeceğine inanıyorum'' şeklinde konuştu.