Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemŞüpheli ölümün sırrı çözüldü! İşte arkasında yatan gerçek
HaberlerGündem Haberleri Şüpheli ölümün sırrı çözüldü! İşte arkasında yatan gerçek

Şüpheli ölümün sırrı çözüldü! İşte arkasında yatan gerçek

04.11.2026 - 22:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Şüpheli ölümün sırrı çözüldü! İşte arkasında yatan gerçek

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir şahsın şüpheli ölümü üzerine başlatılan çalışmada, şahsın kendini kesici aletle yaraladıktan sonra yüksek düşerek öldüğü ortaya çıktı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Edinilen bilgiye göre olay, Camivasat Mahallesi 5011 Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunan ve daha önce de 6 kez intihara kalkışan M.S.’nin boğaz kısmında kesici alet yarası ile sokak ortasında yattığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler ulaştı.

Yapılan çalışmada M.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tek başına yaşayan M.S.’nin kesici aletle kendini boğazından yaraladıktan sonra 4 basamaklı merdivenden düşüp hayatını kaybettiği öğrenildi. M.S.’nin kendi hayatına son verme teşebbüsünde bulunduğu tahmin edilirken soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Şüpheli ölümün sırrı çözüldü! İşte arkasında yatan gerçek
#Gündem

Şüpheli ölümün sırrı çözüldü! İşte arkasında yatan gerçek

Emet-Hisarcık yolunda iki otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı
#Gündem

Emet-Hisarcık yolunda iki otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

Sağanak yağış Bolu’da günlük yaşamı olumsuz etkiledi
#Gündem

Sağanak yağış Bolu’da günlük yaşamı olumsuz etkiledi