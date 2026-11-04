Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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Edinilen bilgiye göre, Siverek-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarına çekerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.