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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

04.11.2026 - 22:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ŞANLIURFA (İHA)

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Şanlıurfa'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Siverek-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarına çekerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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