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Sağanak yağış Bolu’da günlük yaşamı olumsuz etkiledi

04.11.2026 - 21:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

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Bolu’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından kent genelinde etkili olan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler araçlarıyla kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binaların saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştığı görüldü.

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