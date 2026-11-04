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Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

04.11.2026 - 20:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRIKKALE (İHA)

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Kırıkkale'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Sanayi Mahallesi 1420. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 71 ADR 903 plakalı motosiklet ile M.B. yönetimindeki 06 NK 2178 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan S.K. yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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