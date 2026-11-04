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Dünyanın en pahalı ve değerli bitkisinin hasadı Batman'da yapıldı! Gercüş'te 'kırmızı altın' mesaisi

04.11.2026 - 19:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BATMAN (İHA)

Dünyanın en pahalı ve değerli bitkisinin hasadı Batman'da yapıldı! Gercüş'te 'kırmızı altın' mesaisi

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde yüksek katma değeri nedeniyle "kırmızı altın" olarak anılan safranın hasadı başladı. Mehmet Salih Demir adlı çiftçinin bu yıl 800 metrekarelik alanda üretimini yaptığı safranın bölgede geleneksel tarım ürünlerine güçlü bir alternatif olması bekleniyor.

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