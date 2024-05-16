Beşiktaş’taki gece kulübü faciasında 29 kişi hayatını kaybetmişti! Valilik 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi

İstanbul'un Beşiktaş İlçesinde 2 Nisan'da "Masquerade" adlı gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili denetim ve ruhsat belgesi veren, aralarında o dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 14 kamu görevlisi hakkında İstanbul Valiliğinden soruşturma izni talep etti.

Valilik taleple ilgili rapor hazırlayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Raporda binanın A, B ve C olmak üzere 3 bloktan oluştuğu, C blok olan apartmana 22.05.1974 yılında kulanım izni verildiği, yangının çıktığı diskotek niteliğindeki iş yerinin B blokta bulunan sinema ve servisleri olarak belirtilen alanda yer adlığı anlatıldı. Raporda, 30.11.1984 tarihli Ruhsat ve yapı kullanma iznine ek olarak o tarihten sonra mezkur yapıya imar ve mevzuatı kapsamında herhangi bir tadilat ruhsatı veya yapı ruhsatının düzenlenmediği ifade edildi.

2006 YILI İTFAİYE RAPORUNDA 'ADRESTE ÖYLE BİR İŞ YERİ BULUNMAMAKTADIR' DENİLDİĞİ BELİRTİLDİ

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Yangın çıkan iş yerine 2006'da Beşiktaş Belediyesi tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği, aynı iş yeri için itfaiye raporu alınmadan 2011'de yine ruhsat düzenlendiği, 2018'de ise iş yerinin örgün eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethanelerle uzaklığı ile genel asayiş ve güvenlik açılarından tetkikinin yapılmasına rağmen 2006'da alınan Yangın Bakımından İncelenen İş Yerlerine Ait Muayenehane Raporunun yenilenmediği belirtildi.

İBB İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 14.09.2006 tarihli Yangın Bakımından İncelenen İş Yerlerine Ait Muayene Raporu'nda 'Adı geçen yere tektik için gidildiğinde verilen adreste öyle bir iş yeri bulunmamaktadır' denildiği aktarıldı. Raporda iş yerine ait ruhsat dosyasının incelendiği, 2007 yılından bu yana farklı şirketler adına iş yeri açma ve çalışma ruhsatları düzenlenmesine rağmen Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından ruhsatlar verilmeden önce veya verildikten sonra denetlendiğine ilişkin yazılı bir belgeye rastlanmadığı ifade edildi. Raporda, iş yerinin yönetmelik gereği 3 çıkış yerinin olması gerektiği de vurgulandı.

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DENETİM YAPILMADAN İŞ YERİ AÇMA RUHSATI VERİLDİĞİ ANLATILDI

Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yangının çıktığı iş yerinden herhangi bir denetim uygulamadan 05.07.2007 tarihinde İçkili Lokanta faaliyet konulu 900 metrekare kullanım alanlı iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendiği belirtildi. Raporda iş yerinin ilk açıldığı günden beri gece kulübü olarak faaliyet göstermiş olmasına rağmen belediye tarafından içkili lokanta olarak ruhsat verildiği anlatıldı.

2013 YILINDA YANGIN ÇIKIŞIYLA İLGİLİ BELEDİYEYE YAPILAN ŞİKAYETİN İBB'YE BİLDİRİLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

2013 yılında Beşiktaş Belediyesine binanın yangın çıkışının projeye uygun olmadığı şikâyeti üzerine ekiplerin denetim için gittiği, ardından büyükşehir belediyesine bildirilmesi hususunda rapor düzenlendiği belirtildi. Ancak düzenlenen rapor doğrultusunda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından konunun tetkik ettirilmek üzere İBB İtfaiye Dair Başkanlığına intikal ettirilmediği ortaya çıktı.

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VALİLİK 13 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Valilik, Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Ahmet Mithat Şermet, Yasemin Saral, Ali Rıza Yılmaz, İBB İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk, İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ, İBB İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, İBB İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Cemal Aksoy (2017 yılında vefat etmiş), Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Uğur Türkyılmaz, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat Şefi Nilüfer Oğuz, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat Memuru Rahşan Tekin Ölmez, Beşiktaş Belediye Memurları Lalehan Taşdelen Başkaya, Feridun Tayfun Erelmas hakkında soruşturma izni verildi. O dönemin belediye Ruhsat ve Denetim Müdürü olan Cemal Aksoy 2017 yılında hayatını kaybettiği için valilik toplamda 13 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

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