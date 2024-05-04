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5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümü sonrası 4 gözaltı kararı

5 yaşındaki Edanur Gezer'in çukura düşerek ölümünde İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

04.05.2024 - 16:02 | | Derya EVREN - İSTANBUL DHA
5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümü sonrası 4 gözaltı kararı

İstanbul'da Küçükçekmece Menekşe Sahilinde 26 Nisan Cuma günü 5 yaşındaki Edanur Gezer ailesi ile piknikte su birikintisine düşüp hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı.

5 yaşındaki Edanur Gezer'in çukura düşerek ölümünde İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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