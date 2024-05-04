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Gündem Kar yağışı ve kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı...
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Kar yağışı ve kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı...

Kar yağışları geri döndü. Soğuk havaların etkili olmasıyla beraber yurdun tamamında yağışlar kendini gösterirken 23 kente sarı kodlu uyarı geldi. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre bugün yurdun tamamında sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Meteoroloji yağış uyarı haritasını güncelleyerek Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yağışların yarın akşamdan itibaren yüksekler karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını belirtti.

• 04 Mayıs 2024 - 19:48 • Son Güncelleme:
• 04 Mayıs 2024 - 19:48 • Son Güncelleme:
1 Kar yağışı ve kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman ile Konya'nın kuzey ve doğu, Erzurum'un kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

2 HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

3 RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney ve batıdan, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

4 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ardahan, Kars, Muş, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman ile Konya'nın kuzey ve doğu, Erzurum'un kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6 İL İL UYARDI

İL İL UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bölgede bugünkü yağışlara ilave olarak pazar sabahı ilk saatlerden itibaren Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mardin'in doğu (Midyat ve Dargeçit) ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda (Kulp) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

7 Kar yağışı ve kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı...

Meteoroloji Adana, Diyarbakır, Hatay, Mardin, Siirt, Bayburt, Şırnak, Kahramanmaraş, Batman ve Osmaniye'ye sağanak yağış uyarısı verilirken; Giresun, Trabzon, Bayburt, Artvin, Erzincan, Gümüşhane, Rize, Sivas ve Tunceli'ye yağmur ve kar yağışı uyarısı verildi.

8 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 12°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Pazar) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK 5°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 17°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 7°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

11 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas ile Konya'nın kuzey ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 6°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 8°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
YOZGAT 5°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 12°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 10°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

14 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısı ile Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 4°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 7°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 6°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 11°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 13°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı