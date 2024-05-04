Kar yağışı ve kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı...
Kar yağışları geri döndü. Soğuk havaların etkili olmasıyla beraber yurdun tamamında yağışlar kendini gösterirken 23 kente sarı kodlu uyarı geldi. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre bugün yurdun tamamında sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Meteoroloji yağış uyarı haritasını güncelleyerek Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yağışların yarın akşamdan itibaren yüksekler karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını belirtti.
• 04 Mayıs 2024 - 19:48 • Son Güncelleme:
• 04 Mayıs 2024 - 19:48 • Son Güncelleme: