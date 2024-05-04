Haberler Gündem Haberleri Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 04.05.2024 - 17:56 | Son Güncellenme: 04.05.2024 - 17:56 Güncelleme: 04.05.2024 - 17:56 Irak operasyon MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi Korhan Berzeg'e veda! Eşi ve kızından mektup bulunduğu yere bırakıldı Fatih'te kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasp etmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasında ihmaller zinciri: Bakımları sadece kağıt üstünde yapılmış 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümü sonrası 4 gözaltı kararı Yaz geldi derken lapa lapa kar yağdı! 15 yaşındaki Damlasu'dan 3 aydır haber yok! 1 Mayıs Saraçhane arbedesinde yeni gelişme Yurt dışından telefon aldı, IMEI kaydı yaptırmak isterken hayatının şokunu yaşadı GÜNCEL HABERLER MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi Endonezya'da sel ve heyelan felaketi: En az 15 ölü