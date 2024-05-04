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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

04.05.2024 - 17:56 |
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
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