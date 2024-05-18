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Bakan Yerlikaya duyurdu! Çakarlı araç kullanan 241 sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Polis bölgesinde trafik ekiplerimizce 9-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldı. 104 bin 382 araca aşırı hız işlemi yapıldı" açıklamasını yaptı.

18.05.2024 - 11:21 |
Bakan Yerlikaya duyurdu! Çakarlı araç kullanan 241 sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, ''Polis bölgesinde trafik ekiplerimizce 9-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldı. 104 bin 382 araca aşırı hız işlemi yapıldı.'' ifadelerini kullandı.

 

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