MHP lideri Bahçeli: Fetövari kalkışmalara asla izin vermeyeceğiz

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; Aziz vatandaşlarımızı en iyi dileklerimle selamlıyorum, şükranlarımızı sunuyorum.

31 Mart'ta demokratik rüştümüzü bir daha ispatladık. 31 Mart seçimiyle Türkiye zincirleme seçimler dönemini geride bırakmıştır. Aziz milletimiz nihai kararı vermiş, seçimsiz geçecek 4 yıllık döneme grilmiştir.

31 Mart'ta demokratik rüştümüzü bir daha ispat ettik. 31 Mart seçimlerinin kendine özgü şartlar içinde partimiz ve Cumhur İttifakı yüz akıyla çıkmıştır. MHP'ye karalama çabalarının bizim için hiçbir itibarı yoktur. Saklayacağımız, utanacağımız, mahcubiyet duyacağımız bir şeyden bahsetmek mümkün değildir.

Havanda su dövenlerin havaları sönmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye çapında müstesna bir sonuç almış ve başarılı olmuştur. Başarımızı hazmedemeyenler, başarımızdan ürkenler abuk sabuk konuşsa da milletimiz hükmünü vermiş, sevdalılarının başını öne eğmemiştir. İradenin sahibi aziz milletimizin kararı başımızın üstündedir. Yine de sonuçları her yönüyle analiz edip gerekli dersleri çıkarmaktan geri durmayacağımızın bilinmesinde yarar vardır.

Haberin Devamı

Yumuşama ve normalleşme çağrıları sözde kalmamalıdır.

KOBANİ DAVASINDA SANIKLARA VERİLEN KARARLAR

Siyasi mücadelemizde akli tutum ve ahlaki tutarlılık ihmal etmeyeceğimiz ilkeler arasındadır.

Terörist Demirtaş'ın ve 6-8 Ekim olaylarını azmettirenlerin cezasına itiraz etmek art niyetlilik, terör seviciliği ve ikiyüzlülüktür. Mesele milli ve manevi değerlerde uzlaşmaktır. Yumuşama beklentimiz usulde değil üslupta olmalıdır. Muhalefet partilerinin arayışı usulde bir yumuşama ise muhataplarını uyarıyorum ki böylesine bir yumuşamak hukuk devletinin surlarında gedik açmak demektir. Kutuplaşmayı besleyenler bellidir. Yeni Anayasa çağrılarına kulak tıkayıp önce yürürlükteki Anayasa'ya uyma şartını ortaya koyanlar, Cumhurbaşkanımızın tasarrufunu normalleşme anlayışına uygun görmeyenler tatlı su kurnazlarıdır.

Kumpasçılarla işimiz olamaz. Devletin içinde FETÖVARİ benzeri hukuk dışı yapılanma ve gayrimeşru hiyerarşik sistem kuran, pozisyon mücadelelerine girişen, nifak üreten odaklarla asla yolumuz kesişemez. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Doğruları söylemekten hiç korkmayacağız. Etki ajanlarına, dış güçlerin operasyon elemanlarına asla taviz vermeyeceğiz.

Haberin Devamı