Dışişleri Bakanlığı'nda yeni görev dağılımı

Bakan Yardımcılarının görev dağılımı Bakanlığın bir önceki kararnamede başlattığı reform sürecinin devamı niteliğinde olduğunun önemli bir göstergesi. Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Latin Amerika, Kuzey Amerika, NATO, BM, enerji, çevre ve ekonomik ilişkilerden sorumlu olacak. Dışişlerinde reform sürecini başlatan kararnamede Türkiye’nin artan ilişkileri ve geleceğe dair taşıdığı potansiyel nedeniyle Latin ve Kuzey Amerika iki ayrı genel müdürlük olarak düzenlenmişti.

Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın sorumluluk alanında ise tüm Ortadoğu ülkeleri var. Yılmaz ayrıca Irak, Suriye, Pakistan, Hindistan, Orta Asya ülkelerinin yanısıra istihbarat ve güvenlik, diplomasi akademisi, Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Türk Devletleri Teşkilatı’ndan da sorumlu olacak.

Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ise son dönemde Türkiye’nin odaklandığı bölgelerden Afrika kıtasından sorumlu olacak. Asya Pasifik ülkeleri ve Bakan Fidan’ın büyük önem verdiği Bilim Teknoloji Dairesi de Duran’a bağlandı.

Görevine devam eden Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay daha önce olduğu gibi AB bölgesinden sorumlu olacak ancak Rusya ve Ukrayna da artık Bozay’ın sorumluluk alanında.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim’in görev alanı ise değişmedi. Serim, konsolosluk, göç ve vize işlerinin yanı sıra insani ve teknik yardımlardan da sorumlu olmaya devam edecek.