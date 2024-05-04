MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!"