Kadir İnanır’ın miras davasında şok gelişme: Gözler 17 Aralık’ta: 3 ayrı vasiyetname, 28 mirasçı ve dev koleksiyonlar

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Türk sinemasının unutulmaz çınarı, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan" ve "Dila Hanım" gibi Türk sinema tarihine damga vuran yapımların başrol oyuncusu Kadir İnanır’ın 26 Haziran 2026’daki vefatının ardından başlayan miras süreci magazin ve hukuk gündeminin ilk sırasına yerleşti. Usta sanatçının merakla beklenen vasiyetnamelerinin açılması için bugün görülen dava, eksik tebligatlar nedeniyle erteleme kararıyla sonuçlandı.

VASİYETİN AÇILMASI 17 ARALIK’A ERTELENDİ

Beykoz Adliyesi’nde bugün yapılması beklenen duruşmada, Kadir İnanır’ın yaşamı boyunca hazırladığı üç ayrı vasiyetnamenin içeriğinin kamuoyuna açıklanması bekleniyordu. Ancak mahkeme, aile fertlerinden birkaçına gerekli tebligatların ulaşmadığını tespit ederek duruşmayı 17 Aralık 2026 tarihine erteledi.

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28 YASAL MİRASÇI VE 'İRADE' TARTIŞMALARI

Kadir İnanır’ın geride bıraktığı mirasın büyüklüğü kadar, yasal mirasçı sayısı da dikkat çekiyor. Usta sanatçının 11 kardeşinden yalnızca birinin hayatta olduğu bilinirken, toplam yasal mirasçı sayısının 28’e ulaştığı öne sürüldü.

Duruşma için adliyede bulunan İnanır’ın yeğenleri süreçle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yeğenleri, sanatçının geçirdiği ağır sağlık sorunları ve beyin damarlarına atan pıhtılar nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini hatırlatarak, vasiyetnamelerin bu süreçte değiştirilmiş olmasının soru işaretleri yarattığını ifade etti. Aile üyelerinin bir kısmının, vasiyetnamenin içeriğine ve geçerliliğine hukuki yollardan itiraz etmeye hazırlandığı konuşuluyor.

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2015 VE 2022 YILLARINDA HAZIRLANAN ÜÇ AYRI VASİYET

Kulislerde ve basına yansıyan bilgilere göre Kadir İnanır, ilk vasiyetnamesini 2015 yılında düzenledi. Sanatçı, yıllar içerisinde bu belgede değişikliğe giderek 2022 yılında noter huzurunda iki ayrı vasiyetname daha hazırlattı. İçeriği bugüne kadar gizli tutulan bu üç belgenin, 17 Aralık’taki celsede hakimin huzurunda okunmasıyla birlikte mal varlığının kime kalacağı resmiyet kazanacak.

DEV MİRAS NELERİ KAPSIYOR? BANKADAKİ PARALAR VE ÖZEL KOLEKSİYONLAR

Kadir İnanır’ın geride bıraktığı miras yalnızca gayrimenkuller ve bankadaki nakit varlıklarıyla sınırlı değil.Usta oyuncunun yıllar içinde oluşturduğu kişisel koleksiyonları da miras kapsamında değerlendiriliyor:

Özel Aksesuarlar: Yaklaşık 25 adet lüks kol saati, Cartier, S.T.Dupont, Dunhill ve Zippo marka altın kaplama çakmak koleksiyonu ile özel işlemeli yüzükler.

Kurbağa Figürleri: Sanatçının yaşamı boyunca farklı ülkelerden büyük bir tutkuyla topladığı, yaklaşık 3 bin parçadan oluşan benzersiz kurbağa figürü koleksiyonu.

JÜLİDE KURAL’DAN 'SAYGI' ÇAĞRISI

Miras iddiaları ve vasiyet tartışmalarının gölgesinde, Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural da sessizliğini bozdu. Acısını yaşadığını belirten Kural, "Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu. Herkes kendi kararını kendi veriyor, kendisi bir vasiyetname hazırlamış ve buna saygı duymak lazım" diyerek hukuki sürece ve sanatçının iradesine saygı duyulması çağrısında bulundu.Kural ayrıca, Ulus Mezarlığı’nda bulunan kabristanı sanatçının anısına yakışır şekilde, sinemayı ve barışı simgeleyen sade bir tasarımla yaptırdığını belirtti.