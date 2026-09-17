Kastamonu'da örtü altı üretimde büyük destek: 5 Milyon TL bütçeyle 502 sera örtüsü dağıtıldı!

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Törene katılan AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise sera örtüsü dağıtım programında yaptığı konuşmada, sera örtüsü desteğinin üreticiler açısından önemli olduğunu kaydederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında, il genelindeki üreticilerimize ulaştırılmak üzere toplam 500 adet sera örtüsü teslim edildi. Seracılık, Kastamonu’da her geçen gün gelişiyor; özellikle aile işletmelerimiz ve kadın üreticilerimiz için önemli bir üretim ve gelir kapısı haline geliyor. Üreticimizin yükünü hafifleten, üretimin devamlılığını sağlayan bu destekler çok kıymetli. Kastamonu, tarımına ve üreticilerimize verdiği güçlü destek için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya, üreticimizin her zaman yanında olan Tarım İl Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Yeni sera örtülerimiz üreticilerimize hayırlı, emekleri daim olsun" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından sera örtüleri, üreticilere dağıtıldı.Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AK Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Yaşar Özdemir ile kurum personeli ve üreticiler katıldı.