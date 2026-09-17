13. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA 2026: 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Süresiz nafaka kalkacak mı, genel af çıkacak mı?
13. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri 2026 yılında milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Peki 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e ne zaman gelecek, 13. Yargı Paketi maddeleri neler olacak? 13. Yargı Paketi infaz düzenlemesi yapılacak mı, genel af çıkacak mı, mahkumlara af var mı, denetimli serbestlik değişecek mi, infaz indirimi gelecek mi? Süresiz nafaka kalkacak mı, yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak ve boşanma davaları hızlanacak mı? Kamuoyunda 13. Yargı Paketi olarak takip edilen yeni yargı düzenlemesine yönelik çalışmalar gündemdeki yerini koruyor. Ekim 2026 takvimi öne çıkarken nafaka, boşanma davaları, kira uyuşmazlıkları ve yargılama süreçleri üzerinde duruluyor. Öte yandan genel af, infaz indirimi ve denetimli serbestlik konusunda sosyal medyada çok sayıda iddia bulunmasına rağmen, henüz kesinleşmiş kanun maddeleri üzerinden değerlendirme yapmak mümkün değil. İşte 13. Yargı Paketi infaz düzenlemesi, genel af, süresiz nafaka ve yeni yargı paketi maddeleri hakkında merak edilenler...
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13. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 13. Yargı Paketi Ekim 2026'da Meclis'e gelecek mi? İnfaz düzenlemesi yapılacak mı, mahkumlara genel af var mı, infaz indirimi gelecek mi, denetimli serbestlik süresi değişecek mi? Süresiz nafaka kaldırılacak mı, nafaka kaç yıl ödenecek ve yeni nafaka sistemi nasıl uygulanacak? Yargı alanında yapılması gündemde olan yeni düzenlemelerin ardından bu soruların yanıtları vatandaşların gündeminde ilk sıralara yükseldi.
Özellikle ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ve yakınları 13. Yargı Paketi infaz düzenlemesi ve genel af gelişmelerini yakından takip ediyor. Aile hukukuna ilişkin değişiklik bekleyenlerin gündeminde ise süresiz nafaka, boşanma davaları, velayet ve mal paylaşımı gibi konular bulunuyor.
Ancak yeni yargı paketi konusunda beklentiler ile kesinleşmiş düzenlemeleri birbirinden ayırmak gerekiyor. 17 Eylül 2026 itibarıyla 13. Yargı Paketi adıyla yürürlüğe girmiş ve bütün maddeleri kesinleşmiş yeni bir kanun bulunmuyor. Bu nedenle özellikle sosyal medyada paylaşılan "genel af çıktı", "infaz indirimi kesinleşti" veya "denetimli serbestlik uzatıldı" şeklindeki iddialara temkinli yaklaşılması gerekiyor.
Peki 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketinde hangi maddeler olacak? Süresiz nafaka tamamen kaldırılacak mı? Genel af veya infaz düzenlemesi var mı? Denetimli serbestlik değişecek mi?
İşte 13. Yargı Paketi son dakika 2026 gelişmeleri ve yeni düzenlemeye ilişkin merak edilen başlıklar...
13. YARGI PAKETİ ÇIKTI MI?
Hayır. 17 Eylül 2026 itibarıyla 13. Yargı Paketi yasalaşarak yürürlüğe girmiş değil.
Bu nedenle kamuoyuna yansıyan ve üzerinde çalışma yapıldığı belirtilen başlıkların tamamını kesinleşmiş kanun maddeleri olarak değerlendirmek doğru değil.
Hazırlık aşamasındaki bir düzenlemenin kapsamı teklif TBMM'ye sunulana kadar değişebileceği gibi, Meclis'teki komisyon ve Genel Kurul görüşmeleri sırasında da maddelerde değişiklik yapılabilir.
Dolayısıyla 13. Yargı Paketi maddeleri konusunda kesin tablo, resmi kanun teklifinin ortaya çıkması ve yasama sürecinin ilerlemesinin ardından netleşecek.
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yargı Paketi için kesin yürürlük tarihi henüz belli değil.
Yeni yargı düzenlemesinin ikinci bölümünün Ekim 2026 döneminde gündeme getirilmesi planlanıyor. Düzenlemenin yaklaşık 24-25 maddeden oluşması öngörülüyor.
Burada iki farklı tarihin birbirine karıştırılmaması gerekiyor.
Paketin Ekim ayında gündeme gelmesi veya TBMM sürecinin başlaması, düzenlemenin aynı tarihte yürürlüğe gireceği anlamına gelmiyor.
Kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle "13. Yargı Paketi kesin olarak şu tarihte çıkacak" şeklinde bir tarih vermek şu aşamada mümkün değil.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
Yeni yargı paketinin kesinleşmiş bütün maddeleri henüz ortaya çıkmış değil. Buna karşılık hazırlık çalışmalarında bazı önemli düzenleme alanları öne çıkıyor.
13. Yargı Paketi kapsamında gündemde bulunan başlıklardan bazıları şöyle:
Nafaka sistemine ilişkin yeni düzenlemeler
Süresiz nafaka konusunda değişiklik
Boşanma davalarının hızlandırılması
Aile hukukundan kaynaklanan davalara ilişkin yeni düzenlemeler
Velayet ve mal paylaşımına ilişkin süreçler
Kira tespit davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması
Tahliye davalarının hızlandırılması
Yargılama sürelerinin kısaltılması
Yargı hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi
Avukatların karşılaştığı bazı sorunlara yönelik düzenlemeler
Ancak bu başlıkların ayrıntıları ve hangi maddelerin nihai kanun teklifinde yer alacağı, teklif metni ortaya çıktığında kesinleşecek.
SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI?
13. Yargı Paketi süresiz nafaka düzenlemesi, yeni paketin en fazla merak edilen konularının başında geliyor.
Nafaka sisteminin yeniden ele alınması ve nafakanın süresinin belirlenmesinde daha somut kriterlerin kullanılması gündemde.
Yeni model hazırlanırken evliliğin ne kadar sürdüğü, tarafların ekonomik durumları ve ihtiyaçları gibi unsurların dikkate alınması üzerinde duruluyor.
Bununla birlikte nafakanın herkes için tek bir sürede sınırlandırılması veya belirli evlilik sürelerine karşılık otomatik nafaka süresi uygulanması gibi ayrıntılar açısından nihai kanun metnini beklemek gerekiyor.
Dolayısıyla "süresiz nafaka kesin olarak şu kadar yıla düşecek" şeklindeki iddiaları şu aşamada kesinleşmiş düzenleme olarak değerlendirmemek gerekiyor.
NAFAKA KAÇ YIL ÖDENECEK?
Yeni nafaka düzenlemesine ilişkin en fazla araştırılan sorulardan biri de "Nafaka kaç yıl ödenecek?"
Henüz herkes için geçerli olacak kesin bir süre açıklanmış değil.
Üzerinde çalışılan sistemde, evliliğin süresi ile tarafların ekonomik koşullarının dikkate alınması gündemde. Nihai süreler ve istisnalar ancak düzenlemenin kesin metniyle belli olacak.
MEVCUT NAFAKALAR KESİLECEK Mİ?
Mevcut nafaka kararlarının yeni sistemden nasıl etkileneceği de önemli soru işaretlerinden biri.
Bu noktada geçmişte verilmiş nafaka kararlarına yeni düzenlemenin nasıl uygulanacağına ilişkin geçiş hükümleri önem taşıyacak.
Dolayısıyla halen nafaka alan veya nafaka ödeyen kişilerin durumunun otomatik şekilde değişeceğini söylemek için henüz erken.
Nihai kanun metninde geçmiş nafaka kararlarıyla ilgili özel bir geçiş hükmünün yer alıp almayacağı takip edilecek.
BOŞANMA DAVALARI HIZLANACAK MI?
Yeni yargı paketinde üzerinde durulan önemli konulardan biri de boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması.
Uzun süren boşanma davalarının taraflar açısından oluşturduğu sorunların azaltılması amacıyla aile hukukuna ilişkin yargılama süreçlerinin yeniden ele alınması gündemde bulunuyor.
Nafakanın yanı sıra velayet, mal paylaşımı ve boşanmanın mali sonuçları gibi konuların yargılama sürecine etkisi de yeni düzenlemeler kapsamında önem taşıyor.
Uygulamanın tam olarak hangi yöntemle değişeceği ise nihai kanun teklifinin ortaya çıkmasıyla belli olacak.
13. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
13. Yargı Paketi infaz düzenlemesi son dakika haberleri, hükümlüler ve aileleri tarafından en fazla araştırılan başlıklardan biri.
Özellikle arama motorlarında;
"13. Yargı Paketi infaz indirimi var mı?", "Yeni infaz yasası çıktı mı?", "Mahkumlara af çıkacak mı?", "Denetimli serbestlik uzayacak mı?", "Cezaevindekilere af var mı?"
sorularına yanıt aranıyor.
Ancak bu noktada önemli bir ayrıntının altını çizmek gerekiyor:
Henüz kesinleşmiş kanun metni bulunmadığından infaz konusunda hangi suçların veya hangi hükümlü gruplarının kapsamda olacağını söylemek mümkün değil.
Bu nedenle suç tarihi, ceza süresi veya suç türü üzerinden kimlerin tahliye olacağına ilişkin kesin listeler açıklanmış gibi hareket edilmemeli.
13. YARGI PAKETİ GENEL AF ÇIKACAK MI?
13. Yargı Paketi genel af düzenlemesi var mı? Genel af 2026 yılında çıkacak mı?
Yeni yargı paketiyle ilgili en yoğun araştırılan sorulardan biri genel af konusunda.
Ancak 13. Yargı Paketi ile genel affın kesinleştiğine veya genel af düzenlemesinin yasalaştığına ilişkin bir durum bulunmuyor.
Bu nedenle sosyal medyada yer alan "genel af kesinleşti", "af çıktı", "mahkumlar tahliye oluyor" gibi paylaşımların resmi düzenleme kesinleşmeden doğru kabul edilmemesi gerekiyor.
Ayrıca genel af, özel af, infaz indirimi ve denetimli serbestlik birbirinden farklı hukuki kavramlar. Her infaz değişikliği genel af anlamına gelmiyor.
DENETİMLİ SERBESTLİK UZAYACAK MI?
13. Yargı Paketi denetimli serbestlik düzenlemesi de yakından takip ediliyor.
Ancak mevcut aşamada denetimli serbestlik sürelerinin kesin olarak uzatıldığını veya bütün hükümlüler için yeni bir sürenin belirlendiğini söylemek mümkün değil.
Denetimli serbestlik konusunda bir değişiklik yapılması halinde bunun kimleri kapsayacağı, suç tarihi kriterinin bulunup bulunmayacağı ve hangi suçların kapsam dışında kalacağı gibi ayrıntıların resmi düzenlemeyle açıklığa kavuşması gerekecek.
13. YARGI PAKETİ KİMLERİ KAPSAYACAK?
Yargı Paketi'nin kesin maddeleri ortaya çıkmadığı için "kesin olarak şu kişiler yararlanacak" şeklinde bir liste bulunmuyor.
Ancak hazırlık kapsamında öne çıkan başlıklar dikkate alındığında yeni düzenlemeler;
Boşanma aşamasındaki kişileri,
Nafaka alanları,
Nafaka ödeyenleri,
Aile hukuku uyuşmazlığı yaşayanları,
Velayet ve mal paylaşımı davalarının taraflarını,
Kira tespit davası bulunanları,
Tahliye uyuşmazlığı yaşayan kiracı ve ev sahiplerini,
Avukatları,
Yeni yargılama düzenlemelerinden etkilenecek kişileriyakından ilgilendirebilir.
İnfaz düzenlemesi konusunda ise kapsamın kimlerden oluşacağı resmi metne göre netleşecek.
13. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
13. Yargı Paketi henüz Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş yeni bir kanun değil.
Bir kanun teklifinin hazırlanması ile yürürlüğe girmesi aynı şey değil.
Gündeme gelecek düzenlemelerin önce yasama sürecinden geçmesi, kabul edilen metnin gerekli prosedürlerin ardından yayımlanması gerekiyor.
Bu nedenle vatandaşların özellikle "13. Yargı Paketi çıktı", "Resmi Gazete'de yayımlandı" şeklindeki sosyal medya paylaşımlarını resmi süreç tamamlanmadan kesin bilgi olarak değerlendirmemesi önem taşıyor.
13. YARGI PAKETİNDE SON DURUM NE?
17 Eylül 2026 itibarıyla 13. Yargı Paketi henüz yasalaşmış değil. Gündemdeki takvim açısından Ekim 2026 öne çıkıyor.
Yeni düzenlemelerde özellikle nafaka sistemi, boşanma davalarının hızlandırılması, aile hukuku, kira tespit ve tahliye uyuşmazlıkları ile yargılama sürelerinin kısaltılması gibi konular dikkat çekiyor.
Buna karşılık vatandaşların büyük ilgi gösterdiği genel af, infaz indirimi ve denetimli serbestlik başlıklarında nihai kanun metni ortaya çıkmadan kesin kapsamdan söz etmek mümkün değil.
Bu nedenle 13. Yargı Paketi'nde asıl tablo, düzenlemenin resmi metninin ortaya çıkması ve yasama sürecinin başlamasıyla netleşecek.
13. YARGI PAKETİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR
13. Yargı Paketi çıktı mı?
Hayır. 17 Eylül 2026 itibarıyla 13. Yargı Paketi yasalaşarak yürürlüğe girmiş değil.
13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Kesin yürürlük tarihi henüz açıklanmış değil. Ekim 2026, düzenlemenin gündeme gelmesi bakımından öne çıkan dönem.
13. Yargı Paketi kaç madde olacak?
Düzenlemenin yaklaşık 24-25 maddeden oluşması öngörülüyor. Nihai madde sayısı resmi teklif ortaya çıktığında kesinleşecek.
13. Yargı Paketi maddeleri belli oldu mu?
Paketin bütün maddelerinin yer aldığı kesinleşmiş nihai kanun metni henüz bulunmuyor. Nafaka, boşanma ve yargılama süreleri gibi bazı başlıklar ise gündemde.
13. Yargı Paketi genel af çıkaracak mı?
Şu anda genel affın kesinleştiğini gösteren yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor.
13. Yargı Paketi'nde infaz indirimi var mı?
İnfaz düzenlemesinin kapsamını ve kimlerin yararlanacağını gösteren kesinleşmiş nihai hükümler henüz belli değil.
Mahkumlara af çıkacak mı?
Yargı Paketi kapsamında mahkumlara genel af çıktığını söylemek için erken. Nihai düzenlemenin beklenmesi gerekiyor.
Denetimli serbestlik uzayacak mı?
Denetimli serbestlik sürelerinin kesin olarak uzatıldığı yönünde yürürlüğe girmiş yeni bir düzenleme bulunmuyor.
Süresiz nafaka kalkacak mı?
Nafaka sisteminde değişikliğe gidilmesi gündemde. Nafaka süresinin belirlenmesinde evliliğin süresi ve tarafların ekonomik koşulları gibi kriterlerin dikkate alınması üzerinde duruluyor. Kesin model nihai düzenlemeyle belli olacak.
Nafaka kaç yıl ödenecek?
Herkes için geçerli kesin bir nafaka süresi şu aşamada açıklanmış değil. Yeni sistemin ayrıntıları resmi metin ortaya çıktığında netleşecek.
Mevcut nafaka alanların nafakası kesilecek mi?
Bunun için kesinleşmiş bir uygulama bulunmuyor. Mevcut kararların durumunu düzenlemenin olası geçiş hükümleri belirleyecek.