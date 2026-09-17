13. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA 2026: 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Süresiz nafaka kalkacak mı, genel af çıkacak mı?

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13. Yargı Paketi infaz düzenlemesi son dakika haberleri, hükümlüler ve aileleri tarafından en fazla araştırılan başlıklardan biri.



Özellikle arama motorlarında;



"13. Yargı Paketi infaz indirimi var mı?", "Yeni infaz yasası çıktı mı?", "Mahkumlara af çıkacak mı?", "Denetimli serbestlik uzayacak mı?", "Cezaevindekilere af var mı?"

sorularına yanıt aranıyor.



Ancak bu noktada önemli bir ayrıntının altını çizmek gerekiyor:



Henüz kesinleşmiş kanun metni bulunmadığından infaz konusunda hangi suçların veya hangi hükümlü gruplarının kapsamda olacağını söylemek mümkün değil.



Bu nedenle suç tarihi, ceza süresi veya suç türü üzerinden kimlerin tahliye olacağına ilişkin kesin listeler açıklanmış gibi hareket edilmemeli.