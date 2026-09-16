Çam ormanları ve iğne yapraklı ağaçların arasında kendiliğinden yetişiyor: Kurutularak yıl boyunca tüketilebilen lezzet tescillendi

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"Seydiler kilimi, Kaya inciri, Kaya halısı, Üzümlü dastarı, Fethiye çifte kavrulmuş tahini ve Fethiye tarhanasının ardından Fethiye kuzugöbeği mantarının tescillenmesiyle bölgemizin coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye ulaştı. Böylece doğal, kültürel, gastronomik ve ekonomik mirasımızın korunmasına yönelik önemli bir adım attık. Sırada Fethiye zeytinyağı, Nif kirazı ve Arsa üzümü var. Fethiye ve Seydikemer başta olmak üzere çam ormanları ile iğne yapraklı ağaçların bulunduğu alanlarda kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı, kurutularak yıl boyunca tüketilebiliyor. Tescille birlikte ürünün üretim alanı, özellikleri ve yöresel bağı kayıt altına alınmış oldu."