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Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunacak.

06.05.2024 - 19:54 |
Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN İKİNCİ KEZ GÖKYÜZÜ İLE BULUŞTU

Bu sabah milli savaş uçağımız Kaan ikinci defa gökyüzüyle buluştu. Yılbaşından beri iki kez milletimizin gönlünü kabartan Tusaş'ı ve Savunma Sanayi Başkanlığını tebrik ediyorum.

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